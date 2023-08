A Volánbusz munkatársait, járműveit több támadás is érte az elmúlt időszakban. Másfél hete a kalocsai buszmegállóban az egyik távolsági járat vezetőjére késsel támadt egy férfi, aki megütötte a buszsofőrt. A támadással gyanúsított 41 éves dusnoki férfit azóta elfogta a rendőrség. A rendőröknek a járat vezetője elmondta, hogy már akkor nézeteltérés alakult ki köztük, amikor a férfi Soltvadkerten felszállt a buszra. Az utas ugyanis egy kürtőskalácsot tartott a kezében, aminek a morzsáit szétszórta a buszon. A sofőr kérte, hogy ne koszolja össze a járművet és ne egyen menet közben, de ez nem tetszett a férfinak, ezért amikor senki sem látta, egy tapétavágó késsel összekarcolta az egyik ülés háttámláját. A rongáló ezután elaludt, ráadásul olyan mélyen, hogy amikor a busz a kalocsai végállomáshoz ért, a sofőr csak sokszori próbálkozásra tudta felkelteni. Ekkor ismét bedühödött a férfi, szitkozódott és fenyegetőzött, közben pedig további károkat okozott a busz belsejében a tapétavágóval. Amikor leszállt, a jármű külsejét is megrongálta, majd fogott egy fahusángot, és a sofőr felé dobta. Az agresszív férfi ráadásul egyszer arcul is csapta a busz vezetőjét, majd távozott a helyszínről.

Egy nappal később július 29-én, Kiskunhalason egy férfi ellopott egy buszt, amivel indulás után letörte az autóbusz előtt parkoló autó visszapillantó tükrét, majd megállás nélkül továbbhajtott a Csetényi Élménypark irányába. Az autó egy nőé volt, aki miután látta, mi történt, a busz után ment a kocsijával, és a Csetényi Élménypark előtti körforgalomban sikerült utolérnie a buszt. A nő telefonon kért segítséget a rendőröktől, míg a rabló elmenekült a helyszínről. Az incidensben senki sem sérült meg. A helyi bűnügyi helyszínelők nyomokat rögzítettek az autóbuszról, a rendőrök pedig rövid idő alatt elfogták egy jánoshalmi férfit, aki gyanúsítanak a bűncselekmény elkövetésével.

Két nappal később július 31-én Pécsen támadtak egy buszsofőrre. Az autóbusz-állomás területén három agresszív, feltehetően valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt álló személy megtámadta, ütötte, rugdosta az autóbusz-vezetőt. Az állomáson szolgálatot teljesítő biztonsági őr próbálta védeni a sofőrt, és azonnali erősítést kért a túlerővel szemben. A helyszínen végül többszöri rendőri intézkedésre volt szükség, az áldozatot mentő szállította kórházba; fej-, borda- és bokasérüléseket, súlyos zúzódásokat szenvedett.

A támadás fizikailag és lelkileg is nagyon megviselte, gyógyulása miatt kénytelen volt táppénzre menni, így a munkából több napra kiesik.

A Volánbusz közleményben tudatta, hogy a hasonló esetek elkerülésére kezdeményezte a rendőrség, az önkormányzatok és a közterület-felügyeletek összefogását. A társaság közleménye kiemeli, hogy az autóbusz-vezetők közfeladatot ellátó személyek, ezért az őket ért támadások a Büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősülnek, és szigorúan büntetendők – egy márciusi tárnoki támadás elkövetőjét például gyorsított eljárásban két év börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság.