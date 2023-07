Mint arról korábban beszámoltunk, múlt szombat délelőtt Kiskunhalason, a Semmelweis térről ellopták a Volán társaság egyik autóbuszát, az elkövető indulás közben egy, a busz előtt autó visszapillantó tükrét is letörte. A férfi nem jutott messzire az autóbusszal, a közeli Csetényi Élménypark előtti körforgalomban megállt, ahol utolérte a megrongált autó tulajdonosa, aki telefonon kért segítséget, eközben azonban az elkövető gyalog elmenekült a helyszínről.

Perceken belül több rendőrautó is érkezett a helyszínre, lezárták a körforgalmat és a közeli parkoló egy részét. A bűnügyi technikusok rögzítették a nyomokat a buszon, a rendőrök a tanú meghallgatások mellett, elemezték környék a térfigyelő kameráinak felvételeit is és rövid időn belül sikerült beazonosítani az elkövetőt. A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 25 éves jánoshalmi férfit elfogták, ellene jármű önkényes elvételének bűntette és engedély nélküli vezetés szabálysértésre miatt eljárást indult. Egyelőre nem tudni, hogy mi volt a célja a férfinak azzal, hogy elvitte az autóbuszt, a nyomozás során erre is fényt derítenek a rendőrök.