A Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai 2022. november 15-én őrizetbe vettek egy 31 éves kecskeméti férfit, aki néhány hónap alatt hat bűncselekményt követett el – írja a rendőrség.

B. Róbert egy építési területről betonvasat és léceket vitt el, máshonnan járműalkatrészeket emelt el. Egy lakatlan házba is betört, és az ingatlanból televíziót, bojlert, gázkonvektort lopott, sőt, magával vitte még a vasból készült kaput is. Egy gyártelepen a kazán szigetelését bontotta meg, és az alumíniumburkolatot lopta el több fűtéscsővel együtt. Két ízben az is előfordult, hogy a közterületen található, fémből készült szellőzőrácsot szaggatta fel.

B. Róbertnek néhány esetben társai is voltak: egy 31 éves nő és egy 29 éves férfi egy-egy alkalommal, egy 37 éves férfi pedig kétszer volt a segítségére a lopások során.

A nyomozók a jelenleg is letartóztatásban lévő bűnelkövető és szabadlábon védekező társai ügyében a vizsgálatot befejezték. Ellenük vádemelést javasolnak, így az iratokat átadták az illetékes ügyészségnek.