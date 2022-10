A bűnügyi technikusok és a nyomozók jelenleg is a helyszínen dolgoznak, egy húsboltba és egy másik őstermelő üzletébe törtek be. Ujjlenyomatokat rögzítenek és meghallgatják a közelben lakókat, hogy észleltek-e valamit az éjjeli betörésből, valamint elemzik a köztéri és a piaccsarnok biztonsági kameráinak felvételeit. A rendőrök vizsgálják azt is, hogy egy vagy több elkövetőről van-e szó.

A károk felmérése zajlik, információink szerint az elsődleges adatok szerint az elvitt húsárú, a készpénz és a rongálás értéke több százezer forintra tehető.

Fotós: Pozsgai Ákos