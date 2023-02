Egy dunavecsei férfi tett bejelentést 2023. február 6-án hajnali 3 óra után a Bács-Kiskun Vármegyei Tevékenység-irányítási Központba, és elmondta, hogy valaki egy égő üvegpalackot dobott az egyik ablaka redőnyéhez. Az ún. Molotov-koktélt sikerült eloltani – írja a police.hu.

A rendőrök az adatgyűjtések és kihallgatások során rövid idő alatt kibogozták, hogy mi is történt. Segítségükre volt ebben a háznál felszerelt biztonsági kamera felvétele is, ami alátámasztott a megállapításaikat. A bejelentő és fia elmondták, hogy jó néhány héttel korábban már egy követ is bedobtak az ablakon, illetve pár napja egy cetlit találtak a postaládában, amelyen „Jocó, vegyél poroltót” felirat szerepelt. Közben az is kiderült, hogy a bejelentő fia – Jocó – hosszabb ideje haragos viszonyban áll egy 40 éves dunaegyházi férfivel, így gyanítható volt, hogy az udvariatlan „üzenetek” neki szóltak.

A kamerafelvételeken azonban nem az ismert ellenérdekű fél volt látható, hanem egy ismeretlen ember, aki a házhoz sétálva meggyújtotta a nála lévő palackba gyömöszölt, benzinnel átitatott, éghető anyagot, és azt bedobta az udvarra, majd elszaladt.

Kiderült, a dunaegyházi lakos megismerkedett egy székesfehérvári férfivel, akinek elmesélte, hogy neheztel Jocóra, majd együtt kitalálták, hogy megleckéztetik. A haragvó fél az otthonában elkészítette a Molotov-koktélt, barátja pedig éjszaka nekidobta azt ellenfelük házának.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság nyomozói a dunaegyházi bűnelkövetőt közveszélyokozás bűntett kísérlete miatt 2023. február 7-én kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását.

Társát – egy székesfehérvári 19 éves fiatalt – keresik, ellene elfogatóparancsot adtak ki.