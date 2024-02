A gyümölcsfákat védtelenül érheti a hideg

Somodi Ferenc kecskeméti gyümölcstermesztő 10 hektáron termeszt a Lajosmizse és Kecskemét között kajszibarackot. Mint mondta, semmit sem tehet a termesztő azon kívül, hogy rossz álmai vannak. Jelenleg ugyanis március közepét idézi az időjárás. Félti a közel hétezer fáját. A barackfák rügyei már duzzadnak. A tél azonban visszajöhet, akár néhány napra is. Korábban is volt már erre példa. Ekkor a fákat védtelenül éri már a hideg. Tavaly is volt tavaszi fagy, el is vitte a kajszi termését. A szilvásából volt némi bevétel, az almát azonban nem érintette a hideg.

Mint mondta, ha éjszakánként legalább fagypont alá süllyedne a hőmérséklet, és nappal sem menne néhány fok fölé, akkor a fák nyugalmi állapotban maradhatnának. Akkor tavaszig valamivel védettebbek lehetnének a fák. Somodi Ferenc azt mondta, hogy már itt van a klímaváltozás. Emiatt kevésbé hidegek a telek, viszont a tavaszi időben egyre gyakoribbak a pusztító fagyok.

Wepper Sándor öt szélgéppel védekezik a tavaszi fagy ellen, ha hidegbetörést jelez a meteorológia

Fotó: Barta Zsolt / archív-felvétel

A szélgépek segítséget jelenthetnek

Ritter Imre soltvadkerti gazda szerint ha még két hétig marad a szokatlanul jó idő, akkor az őszibarackosa felébred. Felkészül a tavaszra. Emiatt a jelenség miatt nemcsak ő, hanem más gazdák is feszültebbek. A fagy ellen kémiai szereket használ. A hideg betörés előtt, majd után szórja ki a szert, így -4 fokos hidegig meg lehet védeni a termés több mint kétharmadát, mondta a soltvadkerti termelő. Wepper Sándor kieffer körte termesztő mesélte, hogy kint volt a soltvadkerti határban. A körtésében még nem ébredtek fel a fák. Ha jelzik a fagyveszélyt, akkor öt szélgépét beindítja, hogy légkeveréssel csökkentse a hideg hatását.

Csökken a gyümölcstermesztés idehaza

Magyarországon egyre rizikósabb a gyümölcstermesztés. A klímaváltozás miatt kiszámíthatatlan az időjárás. A mennyiségi termelés részben ezért is csökkent az elmúlt öt év során, miközben az import növekedett. Míg 2018-ban 83 741 hektáron termesztettek gyümölcsöt idehaza, addig ez 2022-ben 77 828 hektárra csökkent.