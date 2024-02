A Duna–Tisza köze egyik leggyorsabban fejlődő kisvárosa a 14 ezres lelket számláló Kiskőrös. A helyben befizetett adó összege ugyanis tavaly 1491,5 millió forint volt. Azaz a cégek, a polgárok ennyivel járultak hozzá a település kasszájának a bővítéséhez.

Minden évben beszámol a város elöljárója arról, hogy a köz pénzét mire is költötték, illetve arról is, hogy mit terveznek a jövőben. A nagy adózók tiszteletére szervezett rendezvényen jelen volt Font Sándor országgyűlési képviselő, illetve Rideg László, a vármegyei közgyűlés elnöke is.

Bács-Kiskun erős gazdasági potenciállal rendelkezik

Font Sándor arról beszélt, miszerint a Covid és az azt követő gazdasági válság kihívásait a kormány megfelelő intézkedésekkel jól kezelte. Történt ez azon nehézségek ellenére, hogy az Európai Unióból nem érkeztek meg az ország számára oly fontos támogatási összegek. Az infláció a tavaly januári 25 százalékról mára 4 százalék alá esett. A gazdaság erős, ugyanakkor vannak olyan külhoni kihívások, amelyek tőlünk függetlenek, ezekre a válaszok nem idehaza fognak megszületni. Ilyenek, például az orosz-ukrán háború vagy a közel-keleti válság, ez utóbbi például a kereskedelmi szállítási költségeket emeli meg.

A politikus után Rideg László vette át szót, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon sikeres és erős gazdasági potenciállal rendelkezik a vármegye.

Egy évtizede a hazai megyék gazdasági sorrendjét tekintve a 13. helyen állt Bács-Kiskun, míg jelenleg a 6. helyet foglalta el. A Kiskőrösi járás a vármegyei iparkamara tavaly megjelentetett TOP 100-as gazdasági kiadványa alapján a kecskeméti térség után a második helyet foglalja el a 11 járás között. Szólt arról is, hogy az újabb Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) keretében a pénz összegek fele már lekötésre került. Kiskőrös egymilliárdos összegről már megegyezett a vezetéssel.

Font Sándor országgyűlési képviselő adott tájékoztatást, mögötte a városházi vezetéssel

Drasztikusan csökkent a közmunkások száma

A vármegyei elnök után a házigazda Domonyi László vette át a szót, aki humorosan megjegyezte, hogy az egymilliárdos összeg mellett a következő ötmilliárdról is érdemes lenne tárgyalni akár most, mivel Font Sándor országgyűlési képviselő is itt van. Ezt követően a város helyzetét vázolta fel az elöljáró. A közmunkások száma drasztikusan csökkent az elmúlt években. Az elmúlt évtized elején 140-en voltak, most 23 főt alig tudnak összeszedni. Aki csak tehette, elment dolgozni. A kormány tavaly sem hagyta magára a várost, a nehéz év ellenére 259 millió forintot kapott a település az energetikai költségek finanszírozására.

Befejezik a piac építését és indul a közvilágítás korszerűsítése

Szólt arról is, hogy az idei év legnagyobb beruházása a piaccsarnok építésének befejezése lesz. A polgármester reményét fejezte ki, hogy legalább akkora választék várja majd a vásárlókat, mint egy multinacionális kiskereskedelmi lánc esetében. A helyi termelők termékeit lehet majd megvásárolni. Majd kitért arra, hogy az utcák nagy részében olyan új led lámpákat telepítettek, amelyek jó minőségű világítással szolgálnak.

Márciustól megindul egy második fejlesztési ütem, amely keretében újabb hatszáz lámpát szereztek be.

A világítási projekt több mint 300 milliós költségét önerőből valósítják meg. Május közepére a teljes beruházás elkészül, 220-al több égő kerül ki az utcákra, de így is 30 százalékkal csökkenni fog a 180 milliós éves közvilágítási költség. A már felszerelt LED-lámpák 19 wattosak.

Domonyi László arról is szólt, hogy a szaldós napelemes rendszer elszámolás bevezetése előtt 11 intézményüket jelentették be napelemes telepítésre. Így május közepéig feltelepítik a rendszereket, különben elveszítik ezt a kedvezményt. Ennek érdekében most 88 millió forintos önerős beruházás történik meg, amely szintén a helyi adókból finanszíroznak. Az elkövetkezendő 10 évre nagyon kedvezményes energetikai számlákkal számol a városháza. A néhány éve átadott Kőrisfa Óvoda tetejére például 50 kW-os napelem került, a 2000 négyzetméteres intézményben egy 25 kW-os gázkazán van beépítve, de csak biztonság érdekében.