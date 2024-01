A sikeres pályázatokkal megítélt támogatások méhcsaládonként évente 15 eurónak megfelelő forinttal segítik a méztermelőket. A juttatással a kormányzat célja az, hogy a méhészek az eddiginél is hatékonyabban megőrizhessék rovarállományuk egészségét. A méhcsaládok jó állapotban tartásával a méztermelés jövedelmezősége mellett, a virágzó gazdasági növények beporzása is biztosítható.

Nagy István agrárminiszter a támogatással kapcsolatban a sajtónak elmondta: közel 900 ezer méhcsalád után igényeltek támogatást a gazdálkodók. Hangsúlyozta továbbá, hogy az agrártárca a jövőben is minden lehetséges eszközzel segíti a méhállományok egészségben tartását. A méhészet az agrárium egyik legkisebb, de talán a legfontosabb ágazata is. A magyarázat nyilvánvaló: a biológiai sokféleség megőrzéséhez, a biztonságos élelmiszer-ellátáshoz nélkülözhetetlenek a beporzó rovarok.

Az Országos Méhészeti Egyesület (OMME) mindannyiszor felhívja a figyelmet: a méhcsaládok megfelelő egészségi állapotának fenntartásához alapvető fontosságú az atkák elleni hatékony védelmi technológia, ugyanis az állományok legyengülésének az atkafertőzés az egyik fő oka. Szükséges továbbá az élelem szakszerű pótlása, ami különösen az aszályos területeken fontos.

A hazai méhcsaládokra az ezredforduló utáni első két évtizedben a bővülés volt a jellemző. Az újabb statisztikai adatok szerint, nagyjából 5–6 éve visszájára fordult a folyamat. Egyebek közt a piaci bizonytalanságok miatt alábbhagyott az ágazatban a vállalkozói kedv.

Bács-Kiskun vármegyében az utóbbi tíz évben közel ezernyolcszáz méhészetben 90–127 ezer között mozgott a méhcsaládok száma, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

Az országos mennyiség tizenkét százalékával a régió jelenleg is az egyik legnagyobb méhsűrűségű terület az országban. Ez a körülmény gondot is okoz. Az OMME vizsgálatai alapján a méhegészségügyi problémák, például az említett atkafertőzés, a nyúlós költésrothadás a magas méhsűrűségre is visszavezethető. Ezzel összefüggésben válik hangsúlyossá a méhészetek központi támogatása. A méztermelés gazdaságosságának stabilizálása mellett közvetlenül a gyümölcstermesztők is hasznát veszik annak, ha a méhészek jó egészségben tudják gondozni a kaptárak lakóit. A gyümölcskertészek szerint a beporzandó gazdasági növényállományhoz képest túl kevés a házi méh. Ezért a vadméheket is próbálják gazdaságaikba csalogatni, populációjukat kerten belül tartani. A gyümölcsösök többségében rendre találkozhatunk úgynevezett méhszállásokkal. Számos méhfaj hajlandó betelepedni, utódokat hozni, a főleg nádkötegekből, gallyakból kialakított, úgynevezett rovar­hotelekben.