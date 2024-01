Harsányi Zsolt ügyvezető-tulajdonos hangsúlyozta: a kedvezőtlen piaci hatások ellenére az élelmiszeripar termékei iránt nem fog csökkenni a kereslet, mert az embereket továbbra is el kell látni, így a földeket ezentúl is meg kell művelni, az ehhez szükséges gépeket is karban kell tartani. A gazdálkodóknak alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez annak érdekében, hogy megőrizzék, illetve növelhessék versenyképességüket, le kell számolniuk évtizedes szokásokkal, melyek sok területen a talaj termőképességének csökkenéséhez vezettek. A siker kulcsa a korszerű, jól karbantartott eszközökben, a folyamatos új ismeretszerzésben, a pályázati lehetőségek megragadásában, a digitális megoldások alkalmazásában, valamint az új növénykultúrákra való átállásban rejlik. Az AXIÁL Csoport megtette a lépéseket ezen az úton, számítunk a gazdálkodókra, és ők is számíthatnak ránk.