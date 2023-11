A kőrösi országos vásárok haszonállat kínálatára továbbra is főleg a baromfifélék felhozatala jellemző. Vasárnap, a máskor is terebélyes Dömötör-napi sokadalomban szintén túlnyomórészt szárnyasokkal, kevés nyúllal, díszállattal állítottak ki a tenyésztők. Egyebek közt a ludakat 5-12 ezer forintért, a rántani való csirkét 1100-1200, tojótyúkokat 3-4 ezer forintért árulták. Akik ismerik a korábbi vásárokat láthatják: a kínálati árak megálltak a nyár közepén jellemző szinten sőt, némi csökkenést is lehetett észre vételezni. E szerint a takarmány árak olcsóbbodása kihatott a baromfiak tartására is.

Hasonlóképpen a nyár végi szinten maradtak a választási malacok árai is. Ez azt jelenti, hogy 20-23 ezer forintért lehetett megszerezni a növendék állatokat. A szarvasmarha vásárokba folyamatosan csökken a felhajtás. Legutóbb 10 tenyésztővel találkoztunk, elsősorban borjakat akartak eladni. Ez idő tájt valamelyest lendületet kapott a szarvasmarha piac a keleti kiszállítások felgyorsulása következtében.

− Jelenleg a török felvásárlók élősúly kilogrammonként 1200 forintot adnak a 300 kilósnál kevesebbet nyomó növendék állatokért, az annál nagyobbakért 1100 forintot számítanak meg. Nagyjából hozzájuk igazítjuk a vásári árakat is. Annál fentebb menni nemigen lehet, mert a helyi kereslet meglehetősen gyér, döntően az export vételárak szabják meg másutt mennyit is kérhetünk az állatokért − hallottuk Tisóczki László kiskunmajsai gazdától.

Tisóczki László: Főleg az export árak határolják be a helyi értékesítést

Fotó: Miklay Jenő

A lóvásár, ahogy már évek óta, szinte semminek nevezhető. Egyfelől kevés ló akad már az országban, továbbá a vásározáshoz szükséges okmányolás költségessége miatt a gazdák másutt értékesítik állataikat. Utóbb mindössze egyetlen fogat érkezett, tiszakécskei tulajdonosa csak a lovat árulta. A 13 éves jószágon 900 ezer forintért akart túladni.

Az iparcikkek tömegében túlnyomó részt ruházati termékeket találtak az érdeklődők. Az átmeneti és téli öltözetek közül mindig sokan szereznek maguknak vásárfiát. Egyre több vásárba látogató figyeli a külföldi áruk felhozatalát. Legutóbb a konyhai gépek, kézi eszközök, a szemes kávék, édességek, minőségi csokoládék, konyhai papíráruk keltek szemmel táthatóan nagy mennyiségben. E cikkek többségét ugyanis többnyire jóval olcsóbban lehetett beszerezni, a hazai boltok árszabásaihoz képest.

A rántani valók darabjáért 1200 forintot kért a tenyésztő

Fotó: Miklay Jenő