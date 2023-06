A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum tangazdaságában nyolcvanan tettek sikeres méhészvizsgát a napokban. Riportalanyunk, Kis Miklós növendékei az államilag támogatott, ingyenes tanfolyamon szereztek méhész képesítést.

Kis Miklós azon oktatók közé tartozik, aki nem csak tanítja a méhészetet, de 2016 óta űzi is a mesterséget.

Petőfiszállási otthonuk és annak környezete ugyanis ideális helyszín a méhészkedéshez. De mielőtt belevágott volna, előtte évekig figyelte a méhészeket és folyamatosan tanulta a szakmát. A méhészkedés ugyanis az egyik legösszetettebb állattartási mód. Más háziállatokkal szemben a méheket nem lehet bezárni, a kaptárból kirepülve akár öt kilométeres körzetben több ezer hektárt bejárnak. Így a méhek sokkal közelebb vannak a természethez, ezáltal hamarabb éri őket betegség, vegyszer, vagy válnak madarak táplálékává – részletezte Kis Miklós, aki két méhcsaláddal kezdte a méhészkedést, miután úgy érezte, hogy kellően megalapozott a tudása. Állományát folyamatosan fejlesztette, jelenleg 80 méhcsaládról gondoskodik. Nagyon sok a teendő ennyi méhcsalád körül, de szerencsére felesége és két lánya is segítik a munkában.

A méhészek szigorúan betervezett program szerint dolgoznak. Szezonális feladataik vannak heti, havi és éves szinten. Csak télen van némi pihenés. Tavasszal és nyáron szinte napi feladatot adnak a méhek. A méhészek ilyenkor szaporítják a családokat, vándoroltatják őket és pergetik a mézet. Folyamatosan ellenőrzik az állományt, nehogy betegség üsse fel a fejét – részletezte Kis Miklós, aki egyébként lakhelyén, Petőfiszálláson egészségügyi felelős feladatokat is ellát, ami azt jelenti, hogy környékbeli méhészeteket is ellenőrzi.

Kis Miklós munka közben

Fotó: Vajda Piroska

Megtudtuk, hogy a méhek már a téli hónapokban kirepülnek, ha azt a hőmérséklet engedi. Többek között mogyoró, szil és fűzfák virágporát valamint nektárját gyűjtik, hogy az anya minél többet petézzen és a petékből 21 nap múlva egészséges, gyűjtőképes méhek „születhessenek”.

Az első többletnektárt áprilisban a repcéről gyűjtenek, amitől nagyon jól felerősödnek, és ha szerencsénk van, akkor lesz repceméz is, ami fehér és krémszerű, kitűnő gyulladásgátló és gyomorsav bántalmakra is nagyon jó. Ezt követi az akácvirágzás, majd a vadvirágok és a napraforgó – sorolta a szakember, aki az is elmondta, hogy hazánkban az akácméz a legnépszerűbb. Abból is van a legtöbb, hiszen az akác az ami a legrövidebb idő alatt a legtöbb nektárt adja. Ezért a méhészeti év fő profitját ez adja.

Azt is megtudtuk, hogy a méhészeti év augusztustól augusztusig tart. Ha véget ért a virágzás a méheket vitaminokkal és ásványi anyagokkal kiegészített cukorsziruppal etetik, hogy pótolják az elvett mézet. Ahhoz, hogy kiteleljen egy család – ami 40-60 ezer méhecskéből áll – mintegy 20-25 kilogramm téli élelemre van szükség – árulta el a szakember.

Az ukrán mézet kínai cukorsziruppal hígítják

Kis Miklóstól azt is megtudtuk, hogy hazánkban jelenleg megállt a mézpiac. A tavalyi méz még hordókban van, mert nem tudták eladni. Ennek egyik oka, hogy ömlik az ukrán méz Európába, mivel az unió vámmentességet adott az ukránoknak. Köztudott, hogy a szomszédos ország mezőgazdasági nagyhatalom, nem csak gabonából, napraforgóból, hanem mézből is sokat termelnek. Ezzel nem is lenne gond, ha kellően szabályozva lenne az ukrán méztermelés. De az élelmiszerbiztonság egyáltalán nem olyan szigorú náluk mint hazánkban. Ez teszi lehetővé, hogy a mézet kínai kukoricából előállított cukorsziruppal hamisítják, és a hazai árak töredékéért adják tovább. Mindezek okán jelentősen csökkent az Unióban eddig oly közkedvelt magyar akácméz iránti kereslet.