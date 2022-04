Az egyes számú bíráló bizottság elnöke Kisari István volt.



– Két év kihagyás után ismét találkozhattunk, és örültem annak, hogy nagyon jó borokat kóstolhattunk – mondta a szakember. – Az természetesen látszott, hogy van különbség a nagyüzemi és a kistermelői borok között, de az utóbbiak is egyre magasabb színvonalat képviselnek. Hibás és beteg borokat nem találtunk. Ez a hegyközség háromfajtára: a kövidinkára, a cserszegi fűszeresre és a kékfrankosra épül. Ettől függetlenül voltak olyan minták, mint a tramini, a szürkebarát, a hárslevelű, ami a térségre nem annyira jellemző. Ezek érdekes próbálkozások. Ami meglepett, hogy a cserszegi a fehér fajták közül egyeduralkodó, de mellette csak egy Irsai Olivér volt, holott most a piac inkább az Irsai irányába mozdult el.

Egyértelműen állíthatom, hogy a borok minősége az előző évekhez képest jobb volt.

A nagyüzemi borászatok is léptek előre, még üdébbek, még szebbek lettek a borok, de a kistermelői borászatok, még egyszer hangsúlyozom, jelentősen előre léptek. Problémák természetesen voltak, de azért jó az ilyen típusú borverseny, mert sok mindent meg tudunk beszélni, és reméljük, hogy legközelebb még ennyi probléma sem lesz. A kénezést azért kiemelném, mert nem is olyan egyszerű, mint amilyennek hisszük. Voltak ugyanis magas szabadkén-tartalommal rendelkező borok, ami az élvezhetőségét, az értékelhetőségét is rontja, de voltak olyan tételek is amelyek kénszegények voltak, értékelte a borokat Kisari István.



Az ítészek vélemény alapján üzemi kategóriában a Damax Kft. 2021-es kékfrankos rozéja lett a legjobb, termelői kategóriában pedig Lólé István 2020-as Cabernet sauvignon bora. Különdíjban részesült Zöldi Kovács József kadarka, kékfrankos, pinot-noir cuvéje, valamint Polyák Albert 2021-es kövidinkája. A 42 mintából 16 kapott arany, 14 ezüst, és 11 bronz minősítést.