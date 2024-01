Horváth Lászlóné Terike rögtön az elején leszögezte: szerencsésnek érzi magát, mert már gyermekként rengeteg növényt megismert, bár akkor még gyógyhatásukról semmit nem tudott. Nagypapája Kecskeméten, a Vízmű rétjeit kaszálta, sok időt töltött vele a szabadban. Az utakon sokszor szedett galagonyát, kökényt, gyermekláncfüvet, csipkebogyót, sőt nagyon szerették a papsajt fiatal termését. Bár ették a növényeket, de nem tudták a jótékony gyógyhatásukat.

Kovács Sándor, a kecskeméti "füvesember" ismertette meg a gyógynövényekkel

A gyógynövények gyógyhatásait csak évtizedekkel később ismerte meg, betegsége kapcsán. – Nagyon beteg voltam, amikor egy nyugdíjas munkatársam, egy talajvédelmi mérnök bejött és letett elém egy teakeveréket. Ő volt Kovács Sándor, akinek mai napig hálával tartozom. Mivel akkoriban még nem fogyasztottam gyógyteát, kicsit haboztam és ellenálltam, de végül meggyőzött. Miután megittam az immunerősítő és rákellenes teakeveréket, sokkal jobban lettem – emlékezett vissza, majd további részleteket is megosztott.

– Sanyi bácsi hatalmas tudással bírt, sokan csak a kecskeméti füvesembernek hívták. A gyógyulásom után felkerestem és el kezdtünk beszélgetni a gyógynövényekről. Minden kérdésemre nagyon szívesen válaszolt, végül ebből egy barátság született, mely egészen a haláláig tartott. 2007-ben közösen hoztuk össze a Hírös Agórában a gyógynövény klubot is, ahol először csak ő, később én is tartottam előadásokat – mesélte tovább.

– Sanyi bácsi olyan kincset hagyott rám, melyért örök hálát érzek. Közel 100 gyógynövény anyagát bízta rám, és még életében engedélyt kaptam rá, hogy tovább adjam tanítványaimnak. Két évvel ezelőtt pedig a lánya adott rá engedélyt, hogy egy 15 órás tanfolyam keretében a több mint harmincféle gyógynövényes teakeverékét taníthatom – mondta Terike.

A gyógynövényekből érdemes otthon is tartani

A gyógynövények fogyasztása mindenkinek hasznos lehet, akár már megelőzésre is. Ennek részleteit is kifejtette. – Minden szervünknek van valami gyógynövénye, és ezeket felváltva kell fogyasztani. Egyedi teákat és teakeverékeket egyaránt lehet inni. Magyarországon gyógynövény-bevizsgálás nincs, de tanfolyamokon sok ismeretanyagot átadok én is. A gyógynövények tavasztól őszig különböző helyeken jelennek meg. Sokan nem tudják: majdnem minden gyógynövénynek van mérgező párja és a gyomnövények is gyógynövények. Több mint háromszázfélét lehetne felsorolni a gyógynövények közül. Ezekből jó párat érdemes beépíteni a házipatikánkba. S, ha ezeket a gyógynövényes termékeket, illetve teakeverékeket, egyedi teákat fogyasztjuk, akkor jó eséllyel megelőzhetjük a betegségeket. A ma már meglévő betegségeken pedig javíthatunk – fejtette ki.

A teakeverékeket egy életen át fogyaszthatjuk

A szakember otthonában, saját kertjében termeszt sokféle gyógynövényt. Klubtársaival évente kétszer pedig gyűjtőtúrára mennek. Ennek kapcsán szólt a saját kedvenc gyógynövényeiről is.

– Ahogyan Sanyi bácsi mondta, a legfontosabb gyógynövények azok, melyek körülöttünk vannak. Az egyik legismertebb és legrégebbi a kamilla, mely nagyon jó megfázásra, rendkívül jó gyulladáscsökkentő hatása van. Ugyanakkor nem szabad folyamatosan fogyasztani, mert májbetegséget okozhat. Ahogy arra már utaltam, két-három hét után váltogassuk az egyedi növényekből készült teákat. A teakeveréket lehet egy életen át fogyasztani. A gyógynövények sorából kiemelkedik a hárs is, mely szintén a megfázásra nagyon jó, vagy a nyugtató hatású citromfű, a bőrre-hajra kiváló ligetszépe, vagy a komló, a kakukkfű. Valamennyi velünk él, könnyen magunk is begyűjthetjük. Sőt én a ligetszépe virágszirmaiból dzsemet is készítek. Jelenleg pedig ceglédi klubtagjaimmal közös gyógynövényes tinktúrán dolgozunk – sorolta Horváthné Terike, majd az interjú második részében a gombák iránti szeretetéről és a gombaszedés fontos tudnivalóiról beszélt.

Aki kíváncsi a további részletekre, hallgassa meg az interjút.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.