Farkas Ágó, kecskeméti fitneszedző néhány fotóval számolt be Facebook-oldalán arról, hogy néhány napot Cipruson töltött, ám ezalatt sem hagyta abba a mozgást, rendszeresen lejárt a konditerembe.

Mint írta: „Nyaralásom alatt továbbra is beillesztettem a mozgást, hiszem a nyaralások alatt hajlamosak vagyunk lazábban étkezni, eltávolodni hétköznapi életvitelünktől. Jól is van ez így. Számomra a mozgás és a fitt életforma azonban az életem állandó része, így Cipruson is minden nap meglátogattam a konditermet egy-egy órás edzésekre. Imádom a tengeri ételeket és a salátákat, így számomra a tengergyümölcse maga az öröm, annak egészséges hatásaival. Számomra így teljes a pihenés.”