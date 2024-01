Izer Norbert hangsúlyozta, hogy azon vállalkozások számára pedig, amelyekben több foglalkoztatott is van és növekedni is szeretnének, a legjobb választás a kiva adónem, amellyel akár adómentességet is el lehet érni. Népszerűségének egyik oka, hogy mindössze tíz százalék az adókulcsa, és kiváltja a társasági adót valamint a szociális hozzájárulási adót is. Ha bővülni, fejlődni szeretne a cég, akkor olyan adómegtakarítást biztosít ez az adónem, amely uniós szinten is példaértékűvé teszi azt. Így a kiva – a beruházások és a fejlesztések ösztönzése révén – egyúttal Magyarország versenyképességét is növeli. Hozzátette: a kiva alanyai 2022-ben átlagosan 1,9 millió forint adót spóroltak meg, vagyis anyagilag is kifizetődő volt erre az adónemre váltani.

Azon kkv-k sem maradnak támogatás nélkül, melyek az általános szabályok szerinti adózást választják. A társasági adóban a kis- és középvállalkozások már második éve vehetnek igénybe kedvezőbb feltételekkel fejlesztési adókedvezményt. Ugyanis a kisvállalkozás már ötven, a középvállalkozás pedig már százmillió forint értékű beruházása után jogosult lehet fejlesztési adókedvezményre, amellyel a fizetendő adóját csökkentheti.