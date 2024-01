Bulvár-celeb 3 órája

Kiderült: ezek voltak az Ötöslottó eddigi legszerencsésebb számai

Milliárdokban gazdag hétvége vár a szerencsevadászokra. Az Ötöslottón minden idők második legmagasabb összegű, 5,35 milliárdos főnyereménye továbbra is várja szerencsés telitalálatosát, a Hatoslottón pedig már csaknem másfél milliárd forint a tét. Az Ötöslottó fél éve tartó halmozódása alatt Fortuna több számot is a kegyeibe fogadott, de voltak olyanok is, amelyek még egyszer sem kerültek ki nyerőszámként a sorsológömbből.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Taroltak a harmincasok az Ötös- és a Hatoslottó múlt heti sorsolásán. Míg utóbbi játékon a hat nyerőszámból három, addig az Ötöslottón az öt nyerőszámból négy is a harmincas számkörből került ki. Ritka együttállás, hogy mindkét sorsoláson két számot is nyertesként húztak ki, hiszen a 32-es és a 34-es is százezreket és milliókat érhetett a játékosoknak.

Az Ötöslottón már fél éve tart a halmozódás, legutóbb 2023. júliusban született telitalálatos. A halmozódás 25 hete alatt az öt nyerőszám között már 9 szám került be háromszor, így a 2, 4, 17, 32, 56, 74, 75, 77 és 89 is a szerencsések között szerepelt, de a halmozódás legszerencsésebb száma a 3-as, amelyet már négyszer is nyerőszámként sorsoltak ki. Ugyanebben az időszakban azonban több olyan szám is volt, amelyet még egyszer sem húztak ki, ilyen például a 11-es, a 21-es, a 31-es, az 57-es, az 58-as vagy éppen az 59-es. A halmozódás ideje alatt már 809 nyertes volt csupán egy nyerőszámra a telitalálatostól, és 626-an válthatták milliókra négytalálatosukat, köztük pedig 31 olyan szerencsés született, aki négymillió forintot is meghaladó összegnek örülhetett. A Hatoslottón már 10 hete halmozódik a fődíj, ahol 437 szerencsés válthatta százezrekre öttalálatos szelvényét, és ahol vasárnap már 1,46 milliárd forintért lehet ikszelni. Borítókép: illusztráció

