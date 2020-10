Több beruházás is zajlik Orgoványon

Orgoványon a Magyar Falu Programban kapnak térkő burkolatot a Molnár Gergely utca járdái, és az egészségház tetőszerkezete is megújul. Hamarosan energetikai korszerűsítésen esik át a régi tanyai iskola, amit közösségi térré alakít az önkormányzat. A település közösségi sportcentrumot is szeretne építeni, melynek elkészültek a látványtervei, de a megfelelő pályázatot még keresi az önkormányzat.

A Magyar Falu Program keretében közel ötmillió forintot nyert Orgovány járdaépítéshez való alapanyagra tavasszal. Az önkormányzat májusban kezdte el a Molnár Gergely utca Ady Endre utcáig tartó szakaszának járdafelújítását. Akkor a jobb oldali járdaszakasz kapott térkő burkolatot. Gál Szilvia polgármester hírportálunknak elmondta, hogy az utca bal oldali járdaszakaszának felújítását múlt héten kezdték el, a tereprendezés és a térkő elhelyezése várhatóan néhány hétig tart. A kivitelezés munkálatait az önkormányzat cége, az Orgoványi Településfejlesztési és Üzemeltetési Kft. végzi, de társadalmi munkában a helyiek is besegítenek.

Tavasszal a munka első lépéseként, az egyenletes alap érdekében, eltávolították az utcaszakasz járda menti öreg fáit, mert kiterjedt gyökérzetük több helyen megemelte a járda szintjét. Ezeket a fákat gömbkőrissel vagy gömbszivarfával tervezik pótolni a jövőben.

Szintén a Magyar Falu Program keretében, több mint húszmillió forintból újul meg az egészségház tetőszerkezete. A háziorvosi és a fogorvosi rendelőnek, illetve a védőnői szolgálatnak otthont adó intézmény a korábbi években energetikai korszerűsítésen esett át és a belső tereit is renoválták, valamint modern eszközökkel is felszerelték. A tető aláfóliázást is magában foglaló felújítása időszerű volt az időnként jelentkező beázások miatt. A munkálatok két hete kezdődtek és október végéig tartanak.

Sokáig elhagyatottan állva romlott a település külterületén álló régi tanyai iskola épülete. Gál Szilvia elmondta, hogy az önkormányzat közösségi térré szeretné alakítani az iskolaépületet. Ennek kapcsán sikerrel pályáztak a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat koordinálásában álló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán, így több mint harmincmillió forintból végezhetik el az épület energetikai korszerűsítését. Korábban a tetőt saját forrásból újította fel az önkormányzat azért, hogy alkalmassá váljon a napelemrendszer telepítésére. A közösségi tér nyitva áll majd az intézmények és a helyi civil szervezetek előtt, és táborozásra is alkalmas lesz. Gál Szilvia reményei szerint hamarosan szerződést köthetnek a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelezővel és azt követően indulhat a felújítás.