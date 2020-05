Meglepetésként érte a vendéglátósokat, hogy megnyithatnak

Hétfőtől könnyítéseket léptetett érvénybe a kormány a járványügyi védekezéssel kapcsolatban, ami érinti a nehéz helyzetbe került vendéglátóhelyeket is. Május 4-től részlegesen megnyithattak a nem budapesti és nem Pest megyei vendéglátóegységek, melyek a teraszon és a kerthelyiségben fogadhatják vendégeiket a megfelelő biztonsági előírások betartása mellett. Az általunk megkérdezett Bács-Kiskun megyei vendéglátóhelyek vezetői üdvözlik a döntést, ám egyben meglepetésként is érte őket, amire nem mindenki esetében volt elég idő felkészülni.

A kecskeméti Sasfészek Étterem csütörtökön megnyitja kerthelyiségét, ahol mintegy tíz asztal várja a vendégeket – mondta Szilvási József, az étterem tulajdonosa.

– Tudjuk, hogy sokan mennének már étterembe, de az is érthető, hogy óvatosak az emberek, ezért nem számítunk nagyon sok vendégre az első időkben – mondta a tulajdonos és hozzátette, hogy az étterem március 16-án bezárt és nem gondolkodtak a kiszállításos rendszer bevezetésében, de minden dolgozójukat megtartották. Korábban is sok vendég kérte elvitelre rendelését, ezért a részleges nyitás mellett ezt a lehetőséget is biztosítják. Szilvási József elmondta, hogy ahogy a közösségi oldalukon közzétették a részleges nyitásról szóló információkat, már érkezett hozzájuk asztalfoglalás.

A kecskeméti Vincent Étterem főpincére, Simony István elmondta, hogy mivel fennmaradásukhoz külső forrást és támogatást nem akarnak igénybe venni, a könnyítések bevezetése nyomán hétfőn már megnyitották kapuikat. Szakaszosan nyitják meg a helyet, először az étterem cukrászdájában fogadják vendégeiket, akik süteményt, üdítőt és kávét fogyaszthatnak, az előírásoknak megfelelően csak a kerthelyiségben. Simony István elmondta, hogy hirtelen jött számukra a könnyítés és mivel nem voltak nyitva és még elvitelre sem készítettek ételt, intézkedniük kellett a friss alapanyagok beszerzéséről. Eredetileg 15-ére tervezték a nyitást, de várhatóan már pénteken megnyit a vendéglátóhely étterem része is, ahol új, rövidített étlapról lehet már rendelni.

Szabó József, az Akasztói Horgászpark és Halascsárda tulajdonosa elmondta, hogy a járvány kitörésekor úgy döntöttek, hogy a jövő évben esedékes felújítási munkálatokat előrehozzák és a bezárás ideje alatt elvégzik azokat. Meglepetésként érte őket a könnyítés, így igyekeznek minél hamarabb befejezni a munkákat. Reményeik szerint néhány napon belül, akár már a hétvégén megnyitják vendégeik előtt a kerthelyiséget, ami elég méretes ahhoz, hogy az egyes asztalok között megtarthassák a biztonságos távolságot. Az étterem számos pontján szenzoros kézfertőtlenítő-adagolókat helyeztek ki és minden vendég után és műszak végén is fertőtlenítenek majd. Mivel nincs vége a járványnak, Szabó József mérsékelt kezdésre számít az étterem tekintetében. Horgászparkot is üzemeltetnek a területen, amit szerdán nyitnak meg a pecások előtt. Megszámozzák a horgászhelyeket az azonosíthatóság miatt és a horgász telefonon szól be az üzletbe, hogy elfoglalta horgászhelyét és távozáskor is így jelentkezik ki. Mivel Budapestről és Pest megyéből nem érkezhetnek vendégek, ezért a biztonság és az előírások betartása érdekében a horgászparkban lakcímkártyával kell igazolniuk a horgászoknak, hogy nem az említett országrészből érkeztek. A távozást követően minden vendég után fertőtlenítik a stéget.

A könnyítés ellenére nem minden étterem döntött a kerthelyiség megnyitása mellett. Az egyik ismert, Kecskemét belvárosában működő pizzéria és étterem a járvány kitörésekor átállt elvitelre készítésre és házhoz szállításra. A könnyítések bevezetésével kapcsolatban közleményt fogalmaztak meg, melyben leírták, hogy sokat gondolkodtak az újranyitáson, de mivel csak a kerthelyiségükben fogadhatnák vendégeiket, arra a döntésre jutottak, hogy továbbra sem nyitnak meg. Döntésüket azzal indokolták, hogy rossz idő esetén nem lenne hová ültetniük a betérőket, hiszen az étterem belső helyiségeinek továbbra is zárva kell tartaniuk.