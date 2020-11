Az iskolai beruházás és az útfelújítás is a végéhez közeledik

Sikeresen pályázott az elmúlt időszakban a bát­monos­tori önkormányzat, idén befejezhetik az útfelújításokat, amelyre 25 millió forint támogatást kaptak. A ravatalozóra 15 millió forintot fordíthatnak, az iskola és a tornacsarnok korszerűsítésére pedig 140 millió forintot költhetnek, továbbá 15 millió forint értékben vásárolhatnak városüzemeltetésre alkalmas gépeket.

Sikeres pályázati évet tudhat magáénak a bátmonostori önkormányzat, több programban is jól szerepeltek, ezekből útfelújításokat valósíthatnak meg, az iskolát és a tornacsarnokot is korszerűsíthetik, ugyanakkor a városüzemeltetésre alkalmas gépparkot is bővíthetik.

Béleczky Mihály, Bátmonostor polgármestere elmondta, hogy tavaly két pályázaton nyertek a Magyar Falu Programban, az egyik pályázat az utak rendbehozatalával kapcsolatos, a másik a ravatalozó felújítását támogatja. Az út felújítására 25 millió forintot fordítottak, megújult a Hunyadi utca, teljes hosszában új aszfaltréteget kapott, a padkát is helyreállították, továbbá a Gábor Áron utcának egy olyan szakaszát is felújíthatták, amelyen közel negyven éve semmilyen korszerűsítést nem végeztek.

– Az útfelújítások ebben az évben befejeződnek. A ravatalozó felújítására közel 16 millió forintot nyert a bátmonostori önkormányzat, a kivitelezés jelenleg is folyamatban van. Teljes nyílászárócsere történik a ravatalozónál, a belső burkolatot is kicseréljük, a vizesblokkokat felújítjuk, illetve akadálymentes mosdót is kialakítunk. Az épület előtti terület új térkő burkolatot kap. Ez egy jelentős beruházás Bátmonostor életében, hiszen az életünk a születéssel kezdődik és a halállal végződik, nem mindegy, hogy milyen tisztességes helyet tudunk biztosítani azoknak, akik elhagyják ezt a világot – mondta a polgármester.

– A következő nagy beruházás, ami jelenleg is folyik, mintegy 140 millió forint támogatásból, a Bátmonostori Általános Iskola energetikai korszerűsítését és a hozzá kapcsolódó tornacsarnok felújítását foglalja magában. Ez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében valósulhat meg. Ebbe beletartozik a fűtéskorszerűsítés, a nyílászárók cseréje, akadálymentes feljáró és mosdó kialakítása, a külső szigetelés és a festés – mondta Béleczky Mihály.

A helyi iskola felújítása kapcsán sajnálattal közölte, hogy jelenleg az iskola fenntartója szünetelteti az oktatást, hiszen nem írattak be elegendő számú gyermeket. Hozzátette, hogy bár elég sok gyermek él a településen, köztük közel 110 olyan 6–14 éves korú gyermek van, akik ide járhatnának iskolába, de a szüleik másképp döntöttek. Reméli, hogy a felújításokat követően majd a szülők a helyi intézménybe íratják be csemetéiket.

– Volt egy olyan terv – aminek nagyon örült mindenki –, hogy a református egyház átveszi az iskolát, rögtön be is akartak íratni 34 gyermeket, de sajnos ez végül nem jött össze. Remélem, hogy a felújítás után majd változik a helyzet. A kivitelező várhatóan december végéig befejezi az iskola felújítását. Továbbá ebben az évben nyertünk a Magyar Falu Programban a városüzemeltetésre alkalmas gépbeszerzésre 15 millió forintot, a beszerzés most van folyamatban, ez meghívásos alapon működik. Traktorokat vehetünk pótkocsival, valamint egy-két eszközzel, ami jelentősen meg fogja könnyíteni a dolgozók munkáját – tette hozzá a polgármester.

Végül elmondta, hogy elbírálás alatt van egy pályázat a csapadékvíz-elvezetés kiépítésére és felújítására az Ady Endre és a Rákóczi Ferenc utcában, illetve a Magyar Falu Programban pályáztak szolgálati lakás kialakítására, remélik, hogy ezek is pozitív elbírálásban részesülnek.