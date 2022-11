Hamar megkaparintották a labdát az angolok, a 2. percben Trippier jobb oldali beadása után fejjel mentett az irániak védője. Bár nagy fölényben futballozott az angol válogatott, komoly lehetőségük nem volt az első percekben. A 8. minutumban az irániak kapusát, Bejranvandot kellett ápolni, miután Kane lövését ütötte ki, közben pedig csapattársával ütközött. Pár perces ápolást követően azonban folytatódott a játék, de percekkel később kényszercserére kényszerült Irán, Bejranvand helyére érkezett Sejed Hosszein Hosszeini. A 22. percben egy iráni szabadrúgást követően szabadított fel középen Stones. A folytatásban Saka-nak voltak megmozdulásai, a 30. percben jobb oldali beadását követően Mount lőtt a rövidről, öt méterről az oldalhálóba. Két perccel később nagy lehetőséget hagytak ki az angolok, Trippier jobb oldali szöglete után Maguire fejelt hét méterről a felső lécre. Újabb két percet kellett csak várni az első gólra. Shaw bal oldali beadása után Bellingham fejelt hat méterről a bal felső sarokba (1-0). Irán a kapott gól után sem tudott váltani, az első félidő végén ráadásul duplázott Anglia. Shaw bal oldali szöglete után Maguire fejelte le a labdát Sakának, aki 14 méterről kilőtte a bal felső sarkot (2-0). A mérkőzés elején történő ütközés utáni hosszas ápolást követően 14 percet hosszabbított a játékvezető, melynek első percében Sterling is betalált. Szép támadás végén Kane adott be jobbról, majd Sterling öt méterről, kapásból lőtt szép gólt (3-0). A ráadás 11. percében iráni kontra végén érkezett a bal oldali beadás, majd Dzsahanbahs lőtt 14 méterről kapásból kapu fölé.

A fordulást követően Irán előtt adódott lehetőség. A 48. percben Puraligandzsi rúgta fel Kane-t, aki végül folytatni tudta a játékot, majd egy szabadrúgást Trippier lőtt a 22 méterről a sorfalba. Az 56. percben Sterling léphetett ki egyedül a bal oldalon Kane passza után, de utolérte az iráni védő, a csele pedig nem jött be a tizenhatos vonalán. A 61 percben még Ezatolahi lőtt távolról, jócskán kapu mellé. Majd egy perccel később a negyedik gólt is megszerzi az angol válogatott. Sterling passza után Saka cselezgetett a tizenhatoson belül, senki nem támadta és 14 méterről kilőtte a jobb alsót (4-0). Az Arsenal szélsője a második találatát szerezte az első vb-meccsén. Ekkor elaludtak az angolok, amit kihasználva szépített Irán. Golizadeh szépen ugratta ki jobbról Taremit, aki 10 méterről a felső léc segítségével lőtt a kapuba (4-1). Válaszul négy játékost cseréltek az angolok, a frissen beálló Rashford pedig első labdaérintésből meg is szerezte az angolok ötödik gólját (5-1). A 77. percben ismét Taremi előtt adódott lehetőség, viszont 14 méterről jócskán kapu fölé talált. A 89. percben feltette a pontot az i-re Anglia, a támadás végén Wilson szolgálta ki Grealisht, aki könnyedén lőtt középről, senkitől sem zavartatva a kapuba (6-1). A hosszabbítás 8. percében közel állt második góljához Irán Azmoun lövését Pickford azonban a felső lécre tolta. A végén büntetőhöz jutott még Irán, amit Taremi értékesített is, 6-2-es angol győzelemmel zárult a mérkőzés.