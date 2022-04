Kedd estig legkevesebb kétezer embernek kellett otthonát elhagyva menekülnie az Arizonában rohamosan terjedő erdőtüzek elől.

Az Egyesült Államok déli tagállama, Arizona szívében fekvő Flagstaff városából kedd estére 760 házból több, mint kétezer embert kellett evakuálni a gyorsan terjedő, többméteres falat képző erdőtűz elől. Kedd este tartott sajtótájékoztatójukon az arizonai tűzoltótisztek arról számoltak be, hogy a lángok csaknem hatezer hektárt ölelnek körbe, és nagy sebességgel közelítenek a 72 ezer fős lakosságú Flagstaff felé. Szerda reggelig nem kevesebb, mint 24 épületet tett tönkre a tűz, de ez a szám akár több százzal is növekedhet az alacsony páratartalom és az erős széllökések miatt - számolt be a tűzoltóság az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésére hivatkozva.

A tűz sebes terjedésének kedvező időjárás miatt az Egyesült Államok délnyugati részén, Arizonában és Új-Mexikóban is vörös riasztást adtak ki. Az arizonai Coconino megye seriffjének szóvivője elmondta: a hatóságok csak azután tudják felmérni a keletkezett károkat, sérüléseket és az esetleg emberveszteséget, amikor a lángok valamivel alább hagynak. A szóvivő hozzátette: a kényszerű evakuálás előtt a tűzoltók és a helyi hatóságok háztól házig jártak, hogy értesítsék a lakókat a tűz közeledtéről.

Több szervezet is a kimenekített emberek és állatok - főleg lovak és kecskék - segítségére sietett, ők a kialakított evakuációs központokban és menedékhelyeken látják el az otthonuk elhagyására kényszerülteket.

A jelenleg Arizonában pusztító tűz vasárnap keletkezett, azóta több száz tűzoltó dolgozik folyamatosan a lángok fékentartásán. Új-Mexikóban múlt hét óta tart a vörös riasztás, akkor az állam középső részén kellett többeket evakuálni egy faluból az erdőtűz miatt, többen életüket vesztették.

