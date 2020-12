Aggasztó hírek érkeztek Pataky Attiláról

„Élem az életem, amennyire ezt életnek lehet nevezni” – mondta Pataky Attila, aki még mindig szenved a koronavírus hatásai miatt.

Pataky Attilán rendkívüli módon megtépázta a koronavírus. A zenész kórházba került, ahol olyan súlyos tüneteket produkált, hogy félő volt, talán soha többé nem jön ki onnan – írja a Bors.

Napi egy kilót fogyott, a viszontagságairól sírva mesélt Bochkor Gábornak a Retró Rádióban szeptember végén. Azóta az EDDA frontembere fizikailag ugyan felépült, de a lelkében még mindig érzi a törést.

A karácsonyi ünnepeket a családjával tervezi, és bár nagyon várja, a jövőt még mindig nem látja optimistán.

Élem az életem, amennyire ezt életnek lehet nevezni. Nagyon várom, hogy visszatérhessek a saját valóságomba

– mondja.

Át- és megéltem ezt a koronavírius nevű rettenetet, így aztán abszolút negatív vagyok. A feleségem és az anyósom is elkapta, szerencsére ők a finomabb változatát, ezért nincs okom arra, hogy azt mondjam a család azon részének, akikkel együtt szeretnénk tölteni a szentestét, hogy ne jöjjenek át. Főleg most, nagyon nagy szükségünk van most egymásra. A maszkot azóta is használom.

– Nincs sok okom boldogságra, megmondom őszintén.

Nem bánom, hogy jövőre, ha Isten megsegít, 70 éves leszek. Persze, aggódom a gyerekekért, hiszen nekik fontos a jövő – tette hozzá.

Borítókép: MTVA Fotó / Zih Zsolt