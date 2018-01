Az Alice in Chains is érkezik hazánkba

Kilenc év után ismét Alice in Chains-koncert lesz Magyarországon. Az amerikai rockzenekar július 1-jén lép fel a Budapest Parkban – közölték a szervezők.

A zenekar eddigi pályafutása során több mint 30 millió albumot adott el, amellyel

a Nirvana, a Pearl Jam és a Soundgarden mellett a grunge stílus egyik legsikeresebb és legelismertebb bandájává vált.

Olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Man in the Box, a No Excuses, a Love Hate Love, a Rooster, a Down in a Hole vagy a Grind.

Az Alice in Chains tagjai Seattle-ben találkoztak egymással 1987-ben. A tagok együtt laktak és közösen dolgoztak egy kis stúdióban: Layne Staley (ének), Jerry Cantrell (gitár), Mike Starr (basszusgitár) és Sean Kinney (dob) két évvel később már lemezszerződéssel rendelkezett és 1990-ben berobbantak a világ élvonalába.

A Man in the Box című dal hatalmas sláger lett, a Facelift című album pedig rögtön milliós példányszámban kelt el.

1992-ben jelent meg második lemezük, a Dirt, amely a kritikusok és a közönség köreiben is hatalmas sikert aratott. Ahogy a szintén Seattle-ből induló Nirvana tagjai, úgy az Alice in Chains is egyre nehezebben viselte az óriási népszerűséget, az állandó turnézást és a rájuk nehezedő nyomást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Először Mike Starr lépett ki a csapatból (2011-ben meghalt), akit még tudtak pótolni Mike Inezzel, Ozzy Osbourne basszusgitárosával. Layne Staley drogproblémáit azonban egyre nehezebben tudták kezelni; volt, hogy koncerteket kellett lemondani az énekes állapota miatt. Staley vezetésével 1996-ban lépett utoljára közönség elé a zenekar; az akusztikus MTV Unplugged koncert később lemezen is megjelent. Az énekest 2002 áprilisában holtan találták meg házában.

2005-ben az Alice in Chains három tagja újra összeállt, a következő évben turnéra indultak William DuVall énekessel. A zenekar 2009-ben új lemezt készített Black Gives Way to Blue címmel, az ezt bemutató koncertsorozat érintette az év novemberében Budapestet, ahol a Petőfi Csarnokban játszottak.

Az Alice in Chains 2013-ban ismét lemezt csinált (The Devil Put Dinosaurs Here), és a hírek szerint idén kijön egy újabb anyag.

Borítókép: AFP PHOTO / Yasuyoshi Chiba