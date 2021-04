Oroszlányba látogat a Duna Aszfalt DTKH

Szombaton délután, az OSE Lions elleni mérkőzéssel veszi kezdetét a play-out, azaz az alapszakaszban a 9-14. helyen végzettek küzdelme a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét számára a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában. A két együttes az alapszakaszban kétszer csapott össze, és szoros mérkőzéseket követően mindkétszer az oroszlányiak örülhettek.

Ezt ne hagyja ki! Eltűntek az oltásellenes posztok a járványban elhunyt DK-s politikus oldaláról

A kecskemétiek az alapszakaszt győzelemmel zárták Jászberényben, és Oroszlányba is azzal a céllal utaznak a hírös városiak, hogy megnyerjék a találkozót.

– Két nagyon szoros mérkőzést játszottunk az alapszakaszban az Oroszlánnyal szemben, mind a két alkalommal nüanszok döntöttek a javukra – tekintett vissza a találkozókra Váradi Kornél, a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét vezetőedzője. – Alaposan kielemeztük azokat a mérkőzéseket, tudjuk pontosan, hogy mire kell odafigyelnünk, ha sikeresek akarunk lenni ellenük. Az aktuális ellenfelünk atletikus, gyors kosárlabdát játszik, ezért fontos, hogy kontrollálni tudjuk ezt. A mindvégig agresszív védekezés ezúttal is kulcsfontosságú lesz. Hiányzónk nincsen, teljes kerettel tudunk elutazni szombaton az OSE otthonába. A szezonból hátralévő tíz play-out meccs is ugyanolyan fontos, mint az eddigiek voltak. Ahogy azt már korábban is nyilatkoztam, a lehető legtöbbet szeretnénk megnyerni ezekből az összecsapásokból, hogy megörvendeztessük szurkolóinkat, támogatóinkat, és hogy méltón képviseljük Kecskemét városát. Az egész szezonban nagy hangsúlyt fektettünk a kötelező fiatal szabályon túl is a tehetségeink beépítésére, erre fogunk törekedni a továbbiakban is, hiszen a magyar kosárlabda jövője szempontjából kiemelten fontos – mondta el Váradi Kornél vezetőedző a találkozó előtt.

OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Tippmix férfi kosárlabda NB I. A-csoport, Play-out 1. forduló

Oroszlány, Krajnyik András sportcsarnok, szombat 18 óra.

Borítóképünk illusztráció.