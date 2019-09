Hazai örömjátékba fordult a derbi

A Lakitelek az örök rivális Tiszaalpárt fogadta a megyei másodosztályú bajnokság 6. fordulójában. A jó erőkből álló Tiszaalpárnak az első félidőben még tartotta magát, a második játékrészben azonban lefocizta őket a Lakitelek.

Tiszaalpári rohamokkal indult a találkozó, gólveszélyt azonban nem sikerült kialakítaniuk a vendégeknek, a hazaiak viszont már az első támadásukból igen, olyannyira, hogy a 6. percben a vezetést is megszerezték. Győri adott ki egy labdát jobbra Erős elé, aki bevezette a 16-osn belülre a labdát, majd jobbról, 12 méterről laposan a hosszú sarokba lőtt, 1–0. A 11. percben a hazai Illés küldött meg váratlanul balról egy emelésszerű lövést a kapura balról, 25 méterről, kis híján sikerült meglepnie Verebélyit, aki azonban kétségbeesetten nyújtózkodva a felső léc segítségével hárítani tudott. Egy percre rá Kasza ívelését követően csúsztatott Illés a kapura, az alpári hálóőr ismét bravúrral mentett. A 17. percben egyenlített a Tiszaalpár. Egy hosszan előrevágott labdára Gaál Márk rajtolt, a kifutó lakiteleki kapus, Balla ugyan előbb ért oda labdához, felszabadító rúgásával azonban Gaált találta el, akiről az alapvonal irányába pattant a labda. Gaál megiramodott, el is érte még, és balról, éles szögből a hálóba gurított, 1–1. Nem sokáig örülhettek a vendégek, két percre rá egy szöglet után nagy kavarodás alakult ki a kapujuk előtt, többen is próbáltak helyzetbe kerülni, már-már úgy tűnt, hogy oda a lehetőség, aztán végül Erős elé került a labda, aki jobbról, 10 méterről – akárcsak az első góljánál – ismét a hosszú sarokba helyezett, 2–1. Ezt követően nagy küzdelem folyt a pályán, helyzetek nélkül. A félidő utolsó pillanataiban kis híján jött az egyenlítés, Szabó Gábor tette ki jobbra a labdát Gyenes elé, aki rávezette a kifutó kapusra, el is gurította volna mellette, Balla azonban bravúros reflexmozdulattal bele tudott nyúlni a hosszú sarokba tartó labdába.

A második játékrész 6. percében Harabula egy szenzációs ütemű indítással hozta játékba Farkast. Farkas el is vágtatott a bal oldalon, betört a 16-oson belülre, de ahelyett, hogy a bent érkező társ elé tálalt volna – amire mindenki számított –, a vendég kapust meglepve a rövid sarokba passzolt, 3–1. Egy percre rá László és Nagy-Gaál alakított ki remek háromszögeléssel nagy gólhelyzetet, a hazai Kasza azonban menteni tudott. Kisvártatva a vendég Szabó Gábor került helyzetbe, egy lendületes előretörés végén egy esernyőcsellel emelte át a hazai kapuson a labdát, de miután a nehezét megoldotta, fejjel az üres kapu mellé fejelt. A 60. percben Erős lépett ki a sokadik jó indítással a jobb oldalon, a kapus mellett eltolta a labdát. Verebélyi közben szabálytanakodott vele szemben, a játékvezető aztán megvárta, hova gurul a labda – a jobb kapufára gurult, onnal pedig a gólvonal elé perdült –, majd szabadrúgást ítélt a szabálytalanság helyszínéről, Verebélyit pedig kiállította. A 67. percben ismét Erős nyargalt el a jobb oldalon, remek beadását követően Hencz lőtt kapura, egy védő a gólvonalról mentett. Ziccerek sorát dolgozta ki ezekben a percekben a hazai gárda. A 73. percben még egyszer megcsillant a vendégek előtt a remény a szépítésre, Gaál remek ütemben tette ki balra László elé a labdát, ő azonban 18 méterről, balról, tiszta helyzetben fölé-mellé küldte azt. Ami ezután következett, az már a hazai gárda gálaműsora volt. A 75. percben alakult ki újabb nagy helyzet a vendégek kapuja előtt, többszöri próbálkozás után Hencz volt az, aki a hálóba jutatta a labdát, 4–1. A 81. percben újra jött az ezen a napon már berögződött koreográfia: Erős robogott el ellenállhatatlanul a jobb oldalon, beadásából Illés kapásból küldte a labdát a felső lécre. A 85. percben a hazai Kovács László nagy bedobásával Farkas iramodott meg a jobb oldalon, jobbról középre passzolt, és Illés két méterről passzolhatott az üres kapuba, 5–1. Erős zárta le a gólok sorát a 88. percben, egy indítást követően egy csellel tisztára játszotta magát, már csak a kapussal állt szemben, és a hálóba helyezett, 6–1.

Sáfár Sándor, a Lakitelek vezetőedzője: – Nehezebb mérkőzésre számítottam. Kétszer is megszereztük a vezetést, aztán a folytatásban a vendégek szerintem fizikálisan elfáradtak, sok ziccert kihagytak, nyilván az is felőrölte őket, az én fiataljaim pedig – négyen kerültek a kezdőbe – a tapasztalt játékosokkal együtt remekül helytálltak. Csak gratulálni tudok nekik, csak így tovább.

Kádár Tibor, a Tiszaalpár vezetőedzője: – Hát nem azért jöttünk ide, hogy ilyen méretes zakóval térjünk haza. Elnézést kérek a szurkolóinktól, akik elkísértek bennünket, de sajnos el kell ismernem, az idén még nem játszottunk ennyire rosszul. Az elején a hazaiaknak ami helyzet volt, abból mind gól lett, mi pedig a meccs fordulópontjainál rendre hibáztunk, kihagytuk a ziccereinket. 4–1-nél aztán a megfogyatkozott csapatom szétesett.

Lakitelek–Tiszaalpár 6–1 (2–1)

Lakitelek, 300 néző. Vezette: Vörös (Minda, Takács)

Lakitelek: Balla (Tóth Z.) – Tamásy K. (Hencz), Kertész (Kovács L.), Kovács M., Győri (Seres), Harabula, Erős (Kovács M.), Kasza, Farkas M., Illés, Tamásy R. Edző: Sáfár Sándor

Tiszaalpár: Verebélyi – Murányi, Nagy-Gál (Németh), Surányi (Timafalvi), Gaál, Szabó G., Pásztor, Török (Farkas N.), László, Gyenes (Dobos), Fábián. Edző: Kádár Tibor

Gólszerző: Erős 6., 88., Farkas M., 19., 51., Hencz 75., Illés 86., ill. Gaál 17. Kiállítva: Verebélyi 61.