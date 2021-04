Biztosan győzött a Bócsa a Szilády RFC vendéglátójaként

A forduló előtt, a 7. helyen álló Bócsa esélyesként fogadta ideiglenes hazai pályáján a 10. Szilády RFC csapatát a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, és nem csak azért, mert újabban egyre szebb eredményekkel vétette észre magát a bócsai gárda, hanem azért is, mert a kiskunhalasiak finoman szólva nem voltak játékban. A vírus által kiváltképp sújtott csapat március derekán játszotta az utolsó bajnokiját, már akkor sem teljes kerettel. Mindez együtt hazai győzelmet ígért.

Mindjárt a kezdés után nyomasztó hazai fölény alakult ki, a helyzeteket azonban túltologatták a bócsaiak. A 7. percben szabadrúgást végezhettek el, Varga Tibor bombázott a bal sarok mellé. Az első negyedóra végén Hlavács István lőtt 22 méterről, Várszegi biztosan védett. A 19. percben először jutott el a labda a hazai kapushoz, Andrásyhoz. Ziccereket továbbra is dolgoztak ki a hazaiak, de hiába volt a jobbnál jobb lövőhelyzet, rendre odaért egy vendégvédő. Péter-Szabó ezért lövéssel próbálkozott, középről, jobbal leadott bombáját követően a labda a jobb kapufán csattant. A 25. percben vezette az első támadását a Szilády; Vincze Imre nyargalt el a bal oldalon, és lövéssel is fejezte be a támadást.

A 28. percben nagy tűzijátékot rendeztek a hazaiak, de mindig volt egy védő, akiről kipattant a labda.

Egy percre rá Vincze Márton tálalta le nagy cselek után Varga Tibornak a labdát, ő 11 méterről fölé durrantott. Miután az első félórát kihúzta a kapott gól nélkül beszorított Szilády RFC, a 32. percben egy sokpasszos, a végletekig kijátszott helyzet zárásaként Mészáros Péter lőtt jobbról, tíz méterről a bal alsó sarokba, Várszegi csak beleütni tudott a labdába, 1–0. A 39. percben Tanács Dániel csúsztatott Urlauber Barnabás elé, ő középről lőtt, Andrásy védett.

A második játékrész elején Urlauber lódult meg a jobb oldalon, Tóth Zsolthoz passzolt, aki nem sokkal tévesztette el a jobb alsó sarkot. Az ellentámadás végén Vincze Márton küldte be a labdát a védelmi vonal mögé, Varga Tibor csapott le rá és helyezett elegánsan a bal alsóba, 2–0. Két percre rá ismét ő volt eredményes, egy szöglet után a vendégvédők röviden fejelték ki a labdát, és Varga tizenkét méterről, középről bombázott kapásból a léc alá, 3–0.

Az 56. percben szépíthettek volna a halasiak. Urlauber Barnabás tört be jobbról a 16-oson belül, a hazai védők buktatták, 11-es. Vincze Imre állt a labda mögé, lapos lövését azonban Andrásy hárította.

Az 58. percben eldőltek a lényegi kérdések, Vincze Márton lódult meg a bal oldalon, végül a kapust is kicselezte és úgy gurított az üres kapuba, 4–0. Hat percre rá egy hazai akció során, mentés közben Tanács Dániel kis híján öngólt vétett, a jobb felsőbe tartó labdáját azonban Várszegi bravúrral hárította. Két percre rá Péter-Szabó rövid alsóra tartó löketét tornászta ki. Várszeginek a meccs ezen fázisában is volt dolga bőven, hibátlanul el is látta, csak a 77. percben bizonyult tehetetlennek, akkor azonban Hlavács István jobbról, jobbal leadott lövése nyomán a kapufáról kipattant a labda. Újabb gól már nem esett, a helyzeteket tekintve akár nagyobb arányban is győzhetett volna a hazai gárda, a vendégek ugyanakkor nagyon sokat tettek azért, hogy ne szenvedjenek ennél nagyobb különbségű vereséget.

Bócsai BL SE–Szilády RFC 4–0 (1–0)

Soltvadkert, vezette: Petyarity József (Borbényi Miklós, Horváth Viktor)

Bócsa: Andrásy (Veszeli 81.) – Máté (Molnár 74.), Kalló, Vincze M. (Benkő 80.), Császár, Mészáros, Varga, Péter-Szabó, Hlavács, Lendvai (Somogyi 46.), Üres-Farkas (Tóth M. 60.) Edző: Veiszhab Attila.

Szilády RFC: várszegi – Máté-Tóth, Koczka, Vincze I., Varga, Nagy ZS., Urlauber (Gavlik 77.), Balázs, Mike, Tanács, Tóth ZS. Játékos-edző: Urlauber Barnabás.

Gól: Mészáros a 32., Varga T. az 51., 53., Vincze M. az 58. percben.

Veiszhab Attila, a hazaiak edzője így értékelt a lefújás után: – Annak nagyon örülök, hogy itthon tartottuk a három pontot, annak is, hogy viszonylag magabiztos győzelemmel, azzal viszont már jóval kevésbé vagyok elégedett, hogy bár rengeteg helyzetet kidolgoztunk, főleg az első és az utolsó negyedórában, azokat rendkívül nagy százalékban ki is hagytuk. Ugyanakkor volt egy időszak a mérkőzésen, amikor egy kissé szétesett a játékunk; az volt a benyomásom, hogy a Szilády annyira ügyesen lassította a játékot, hogy ezzel sikerült az én játékosaimat is bealtatniuk. De a legfontosabb, hogy megszereztük a hibáink dacára is megérdemelt három pontot.

Urlauber Barnabás, a Szilády RFC játékos-edzője értékelését – érthető módon – a csapatát sújtó nehézségekkel kezdte. – Az a benyomásom, hogy a megyei foci mezőnyében minket sújtott a legjobban a járvány. Statisztikát nem vezetek, de az látható, hogy mi játszottuk a Közép csoportban a legkevesebb meccset, és ez nem véletlen.

Az induláskor sem volt túl bő a keretünk, de az alig két tucatnyi felnőtt kerettagból ma mindössze nyolcra számíthattam, így ifikkel kellett kiegészítenem a csapatot, akik egyébként szépen helytálltak.

Nagy elvárásaim nem voltak a bócsai meccs előtt, hiszen nyolc hete nem játszottunk tétmérkőzést. A vírus ráadásul nem egyszerre csapott le a keretre, nem egyszerre dőlt ki mindenki, hanem hol két-három, hol három-négy ember betegeskedett, és amikor ők felépültek, jött helyettük a váltás. Olyan játékosom is van, akit az orvos az egész tavaszi idényre eltiltott a sportolástól. Őszintén megmondom, a tavasz folyamán mi nem gondoltuk volna, hogy végigmegy, végig tud menni ez a bajnokság. De ment, nélkülünk is, és erre a mérkőzésre már muszáj volt kiállnunk, annak ellenére, hogy készülni gyakorlatilag nem tudtunk a találkozóra. Ami a meccset illeti, az első félidei játékunkkal elégedett voltam, akkor még jól tartottuk magunkat. A második játékrészben aztán felülkerekedett a hazai csapat, nem érdemtelenül.