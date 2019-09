A Déli csoportban 7 mérkőzésen 44 gólt szereztek a csapatok

Hajós–Nemesnádudvar 1–7 (0–4)

Hajós 200 néző. Vezette: Béleczki (Erdélyi, Juhász D.).

Hajós: Maráczi – Gyöngy, Aladics (ifj. Alföldi), Schindler, Kákonyi Sz., Rácz (Varga), Vágó, Schuszter (Várszegi), Gyurkits (Ligetfalvi), Szarvas, (Pechtinger), Szarka. Edző: Alföldi Albert.

Nemesnádudvar: László – Simon, Magyari, Kákonyi M., Vinter B., Nébl M., Nébl K., Fejes, Keresturi (Mezőfi), Schmidt (Szauter), Jagicza (Tusori). Edző: Simon István.

Gól: Pechtinger (70.), ill. Fejes (3., 15.), Nébl M. (33., 42.), Schmidt (58.), Szauter (78.), Vinter (80.).

Kiállítva: Kákonyi Sz. (32.).

Ifjúsági eredmény: 2–1

Borota–Géderlak 5–4 (2–1)

Borota, 180 néző. Vezette: Tóth Cs. (Baráth, Baranyi).

Borota: Horvát – Madarász Zs., Szabó R., Kovács Z., Tarjányi (Végvári), Nikutovic, Trója, Lukac, Kopunovic, Ciric, Piriczki (Madarász Á.). Edző: Szűcs Zoltán.

Géderlak: Varga Sándor – Salamon, Fenyősi, Tóth D. (Vass), Jaksütz (Szávuj), Facskó, Varga Stefánó, Sági, Farkas P., Gazsi, Palotai. Játékos-edző: Salamon Miklós.

Gól: Lukac (5., 17.), Kovács (48.), Kopunovic (72.), Nikutovic (84.), ill. Varga Stefánó (45., 83.), Jaksütz (47.), Szávuj (67.).

Ifjúsági eredmény: 13–1

Hercegszántó–Dusnok 1–1 (0–1)

Hercegszántó, 150 néző. Vezette: Tóth S. (Farkas K., Csovcsics).

Hercegszántó: Tamási – Salamon, Farkas, Szutorcsik, Somogyi, Czimber (Nagy), Komán, Tóth G., Mészáros, Valkai, Vörös. Edző: Szilágyi János.

Dusnok: Tóth L. – Jagicza, Pécsy E., Báló F., Pécsi P., Simonits, Bolvári Z., Báló M. (Eleki), Bolvári D., Wachtler, Rónai. Játékos-edző: Báló Ferenc.

Gól: Szutorcsik (80.), ill. Bolvári D. (25.).

Ifjúsági eredmény: 5–1

Sükösd–Tompa 2–5 (1–1)

Sükösd, 200 néző. Vezette: Ézsiás (Herceg, Patyi).

Sükösd: Szabados – Pap, Csordás, Schultz Máté, Tamás, Hangya, Pesti (Schultz Martin), Szabó T. Feren­czi, Tallér, Zsók. Játékos-edző: Zsók József.

Tompa: Labanc – Prentel, Vojnic (Simola), Andróczki, Kátai, Szakál (Miklós-Balog), Bélavári (Papp), Kazi, Farkas, Dorgevic, Miletic (Fülöp). Edző: Dulics Joszip.

Gól: Ferenczi (35., 55.), ill. Farkas (23., 52.), Papp (77.), Kátai (92.), Miklós-Balog (93.).

Ifjúsági eredmény: 3–3

Bajai SK–Bácsborsód 7–0 (2–0)

Baja, 170 néző. Vezette: Polyák (Lichtenberger, Korsós).

Baja: Székely – Szolga (Papp), Pintér, Jenei, Baladin (Juhász), Glavatity (Szabados), Kerezsi, Mezőfi, Vedelek, Cifra (Kisa), Jeszenszky (Bányai). Edző: Koch Tamás.

Bácsborsód: Rauf – Vőneki (Faragó), Vida (Merkler), Lovászi, Aladics (Wittner), Tesic, Rothpflug, Ljubojcic, Jatamazovic, Tóth M., Mihalics. Edző: Varga Zsolt.

Gól: Jeszenszky (13., 60.), Cifra (25.), Kerezsi (70.), Pintér (73.), Szabados (83.), Tesic (öngól, 89.).

Kiállítva: Faragó (86.).

Mélykút–Érsekcsanád 4–2 (2–1)

Mélykút, 120 néző. Vezette: Sebestyén (Bata, Benedeczki).

Mélykút: Palásti (Fekete) – Sánta, Gyetvai (Torma), Vörös, Pálfi (Facskó), Agócs (Horváth Z.), Boldizsár, Snyehola (Matus), Szabó K., Illés, Kiss M. Edző: Bényi József.

Érsekcsanád: Eke – Nesz­vecs­kó D. (Grancsa), Popán, Taba P. (Taba B.), Nagy (Radics), Töttös B., Szabó J., Töttös D., Novotnik F. (Kiss T.), Neszvecskó A., Szöllő. Edző: Vörös Dávid.

Gól: Snyehola (37., 39.), Illés (55.), Horváth (72.), ill. Töttös B. (20.). Kiss T. (78.).

Ifjúsági eredmény: 6–4

Kunbaja–Dunagyöngye 5–0 (2–0)

Kunbaja, 150 néző. Vezette: Holczimmer (Apró, Berger).

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunovic, Ikrás (Gulyás), Tatalovic, Plavsic, Kopunovic, Kovac (Rapi), Mike, Tatalovic G., Kotaras (Nyúl). Edző: Szalai Tibor.

Dunagyöngye: Felső Zs. – Felső B. (Ditelján), Hegyi R., Horváth (Balog), Farkas, Kudella (Elek), Dudás, Hol­czer, Feidt, Lukács (Újházi), Orsós. Edző: Szombati József.

Gól: Ivkovic (21.), Kovac (24.), Gulyás (65., 92.), Mike (89.).

Ifjúsági eredmény: 3–4

Kunszállás–Lakitelek 1–1 (0–0)

Kunszállás, 120 néző. Vezette: Géró (Bánáti, Bíber).

Kunszállás: Jelen – Mizsei F., Polyák, Vincze, Hatvani, Mizsei A. (Ficsór), Kertész Á. (Fütyü), Jókai, Rádi, Tóth D., Fábián (Kertész G.), Játékos-edző: Kertész Gábor.

Lakitelek: Balla – Tamásy K. (Hencz), Kovács M., Győri, Harabula, Erős (Kovács L.), Kasza, Huber, Farkas, Illés (Seres), Tamásy R. Edző: Sáfár Sándor.

Gól: Kertész Á. (80.), ill. Erős (60.).

Kiállítva: Huber (67.).

Ifjúsági eredmény: 0–9

Pálmonostora–Kerekegyháza II. 4–0 (2–0)

Pálmonostora, 100 néző. Vezette: Baranyai (Farkas A., Farkas L.).

Pálmonostora: Mindák (Bereczki) – Bánfi (Bosánszki), Ruzsinszki (Engi), Récsei, Bárkányi, Barta, Papp L., Szalai, Szabovik, Plavsic, Vukov (Virág). Edző: Fütyü Illés.

Kerekegyháza II.: Kovács R. – Sahin-Tóth, Virág, Fejes, Polgár (Gazdag A.), Pécsi (Nagy L.), Supka, Garaci, Boronkay (Tuska), Árvai (Toók), Kovács S. (Gazdag Z.). Játékos-edző: Gazdag Attila.

Gól: Szabovik (24., 52.), Szalai (40., 91.).

Kiállítva: Plavsic (87.).

Nyárlőrinc–Vasutas SK 2–0 (1–0)

Nyárlőrinc, 120 néző. V.: Fülöp (Juhász A., Molnár A.).

Nyárlőrinc: Kocsis – Liska (Bognár), Böde, Kulcsár, Nyúl, Kovács M. (Lakatos), Altorjay, Faragó (Németh), Bera, Mo­hácsi, Rózsa (Bali). Edző: Kemenes György.

Vasutas: Kovács L. – Szűcs S., Varga (Retkes), Szűcs F., H. Szabó, Pánczél, Dusnoki, Szász., Óvári (Grósz), Rutai, Deák. Játékos-edző: Grósz Gábor.

Gól: Kovács L. (öngól. 34.), Nyúl (81.).

Ifjúsági eredmény: 4–0

Helvécia–Kiskunmajsa 2–2 (1–0)

Helvécia, 80 néző. Vezette: Geleta Mihály (Borbényi Miklós, Csorba Gábor).

Helvécia: Horváth – Maros (H. Szabó), Palásti, Kovács B., Szabadi, Rékasy, Kovács I., Kiss (Csorba), Balasi, Tímár (Juhász), Börönde. Edző: Tímár Zoltán.

Kiskunmajsa: Kovács K. – Hegyi (Szikora J.), Gregó, Szőke Cs., Maconka, Szőke P., Kis-Szabó, Horváth (Máté-Tóth), Lukács (Szikora T.), Szőke H., Plichta. Edző: Kószó László.

Gól: Kiss (10.), Kovács I. (49.), ill. Gregó (67.), Máté-Tóth (81.).

Ifjúsági eredmény: 2–3

SC Hírös-ÉP–KHTK II. 4–0 (0–0)

Kecskemét, 150 néző. Vezette: Borsos (Katona Gy., Kiss D.).

Hírös-ÉP: Borbély – Kovrig (Tóth R.), Maczelka, Szabó T., Lantos (Háry), Kitl, Varga, Kövecs, Torbavecz, Botos, Kürtösi. Játékos-edző: Kovrig Ákos.

Kiskunfélegyházi HTK II.: Magyar – Lapsánszki, Sánta, Zs. Juhász (Oroszi), Keresztesi, Makány (Páli), Antman, Horváth (Berekszászi), Farkas (Kurgyis), Polgár, Fricska (Cseh). Edző: Kádár Tamás.

Gól: Kitl (58.), Maczelka (64., 71.), Cseh (80.).

Kiállítva: Sánta (70.).

Kilencet rúgtak szebbnél szebb gólokból Borotán

Emlékezetes, nagy mérkőzés kerekedett a Borota-Géderlak találkozóból. Tavasszal Géderlakon sem játszottak éppen unalmas és gólszegény meccset a felek, akkor 6–4-re nyert a Géderlak, akkor nagyon fájlalták a borotaiak, hogy Nikutovic azon a mérkőzésen nem játszhatott. Ezúttal azonban igen, méghozzá szép számú nézősereg előtt, hiszen jó kétszázötvenen szurkoltak a pálya széléről, jó félszázan Géderlakról is érkeztek. És ha már játszott, mindjárt az elején bizonyította is, hogy miért hiányolták annyira a tavaszi meccsen, az első két gól ugyanis az ő beadásából született. Az első előtt a jobb oldalon nyargalt végig, és a beadását Lukac küldte a kapuba, 1–0. A második előtt is Nikutovic volt az előkészítő, annyi különbséggel, hogy ezúttal négy embert kicselezett, és a 16-oson belül emelt át Lukac elé, hogy Lukac kapásból verje be a labdát hosszú sarokba, 2–0. A félidő lezárása előtt Varga Stefano szépített, 2–1, sőt, a második félidő második percében Jaksütz egalizált, 2–2. Kovács Zoltán azonnal visszavette a vezetést, harmincöt méterről, szabadrúgásból rúgott irtózatosan nagy gólt Varga Sándornak, 3–2. Szávuj újra egálra alakította az állást, 3–3, majd Kopunovic révén újra a hazaiaknál volt az előny, 4–3. Újabb szépségdíjas gól következett, ezúttal a vendégek részéről. Varga Stefano a félpályánál kapta meg a labdát, négy embert is kicselezve vezette el a hazai kapuig, ahol a borotai hálóőrt, Horvát Miklóst is kicselezve gurított az üres kapuba, 4–4. A végeredmény a 84. percben alakult ki, akkor az első két gólt szerző Lukac ment el a jobb oldalon, átívelte a bal oldalra, és a lehulló pettyest a tavalyi gólkirály, Nikutovic bombázta kapásból a hosszú sarokba, 5–4. A nagy várakozás, a túlfűtött hangulat ellenére végig sportszerű mérkőzést vívott a két csapat. A vendégek a végén azon bosszankodtak a leginkább, hogy négy gól nem elég idegenben a pontszerzéshez.