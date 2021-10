A Csengőd nyerte a Kasi vendégeként a matinémeccset

Szomszédvári derbit rendeztek vasárnap délelőtt Kaskantyún, a megyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában, a 10. fordulóban. A forduló előtt a tizennégy csapatos mezőnyben a tíz ponttal a 9. helyen álló Kaskantyú a tizenöt ponttal a 6. Csengődöt fogadta. A végig harcos mérkőzést a vendégcsapat nyerte.

Már a mérkőzés előtt megindult az üzengetés, hiszen igazi presztízsmérkőzést jelent ez a párosítás mind a két csapat számára. A presztízs azonban nem jelent automatikusan ellenségeskedést is, hiszen megannyi baráti szál köti össze a két egyesületet, játékosokat és vezetőket egyaránt, és hogy ez nem alaptalan kijelentés, azt bizonyítja, hogy a vendégek úgy érkeztek Kaskantyúra, hogy a mérkőzés után hivatalosak voltak egy finom kakaspörköltre. A találkozó beharangozójaként a hazaiak részéről Virág Tibor, elnök, edző fejtette ki, hogy bár a mérkőzést „templomidőben” játsszák, azaz normál esetben vasárnap délelőttmisére megy ilyenkor az ember, de biztos abban, hogy a Teremtő elnézi azoknak, hogy labdarúgó mérkőzésre mentek, akik a Kasit biztatják. Sokági nem késett a válasz csengődi oldalról sem, Szabó Béla elnök fejezte ki abbéli véleményét, hogy bizony a Kaskantyú rászorul az imádságra, ők ugyanis a három pontért utaznak a szomszédvárra. – No meg a kakaspörköltért – tette hozzá.

A papírforma alapján a Csengőd tűnt ezúttal esélyesebbnek, és alig telt el öt perc a mérkőzésből, az esélyei máris nőttek, a Kaskantyú ugyanis szinte mindjárt a kezdés után újratervezésre kényszerült. Történt ugyanis, hogy a vendég Bartha Tibor indította tért ölelő labdával Lasztovicza Ákost, a hazai kapus, Vereb Dániel a kapujából kiindulva igyekezett megelőzni Lasztoviczát, összecsaptak, és a hazai hálóőrt ezután percekig ápolni kellett, sőt, le is cserélni. Cserekapus nem volt a hazai kispadon, így Hleba Szergej, a jó két évtizeddel ezelőtti Stadler FC ukrán erőssége öltözött be kapusszerelésbe és vette fel a kapuskesztyűt. „Nem lövöldözni ész nélkül a félpályáról” – figyelmeztette azonnal a sajátjait a Csengőd mestere, Szabad Zoltán. Enyhe vendégfölénnyel telt el az első negyedóra, a 20. percben Széhn Bence erős lövését fogta a hazai hálóőr magabiztosan. Egy percre rá egy nagy dobással lepték meg a hazaiakat a csengődiek. Antal Ádám átdobta az egész, az ötösön tömörülő tömeget, a túloldalon Zorics Márk robbant be és fejelt a bal alsó sarokba, 0–1. A 28. percben a hazaiaknál is elsült egy szokatlanul nagy bedobás, Kovács Balázs fejelhetett, de a labda néhány centiméterrel a jobb alsó sarok mellett hagyta el a játékteret. Négy percre rá Bartha Tibor adott le egy nagy lövést, Hleba pedig egy lövésből két bravúrt mutatott be, először ugyanis a levegőbe öklözte a labdát, majd a lehulló játékszert is fogta. A hazai Makó Zsolt ezután kétszer is komoly zavart okozott a vendégvédelemben, de helyzetet nem sikerült kialakítania.

A félidő zárása előtt Szekszárdi István passzát követően Zorics Márk lőhetett, jobbról, a 16-os sarka tájáról leadott bombáját követően védhetetlenül vágódott a labda a jobb felső sarokba, 0–2.

Negyvenöt perc után megérdemelt volt a fölényben játszó és több helyzetet kidolgozó Csengőd vezetése.

A második játékrész elején eldőlni látszott a meccs, balról, szabadrúgásból Bartha Tibor tekert jobbal a jobb felső sarokba, 0–3. Potyagólnak tűnt, de Hleba mentségére szóljon, meglehetősen gyorsan és becsapósan vágódott lefelé a labda. A 60. percben a hazai Kovács Balázs indította Supka Alexandert, aki a bal oldalon megindult a kapu felé, egy védő tulajdonképpen szerelte, ő azonban visszaszerezte a labdát, és balról, 14 méterről a hosszú sarokba helyezett, 1–3. A vendégek sok ellentámadást vezettek, ezekkel meglehetősen nagyvonalúan bántak, mielőtt ziccer alakulhatott volna ki, a támadásokba rendre hiba csúszott. A 70. percben nem, akkor a Széhn Bence beadását Hegedűs Róbert veszélyesen meg tudta fejelni, a labda azonban elsuhant a hosszú sarok mellett. A 74. percben egy hazai lesgól jelezte, hogy hiába a csengődi fölény, elég egyetlen mozzanat, és máris újra nyílt a találkozó. A 78. percben Széhn Bence tekert szabadrúgásból nem sokkal fölé.

A kétgólos hátrány ellenére óriási energiákat mozgósított a hajrában a hazai csapat, a közönség is egyre hangosabbá vált a zárás közeledtével,

gól azonban már egyik oldalon sem esett, így megérdemelt vendéggyőzelem született a végig férfias küzdelmet hozó szomszédvári derbin, amely méltónak bizonyult a rangadó minősítésre.

Virág Tibor, a Kaskantyú edzője: – Meghatározta a mérkőzést az, hogy a kapusunk már az elején megsérült, és emiatt beugró kapussal voltunk kénytelenek játszani. Véleményem szerint volt olyan gól, amit az eredeti kapusunk megfogott volna. De elkeseredve nem vagyok, nagyot küzdöttek a srácok. Gratulálok az ellenfélnek. Küzdöttünk, hajtottunk becsülettel, de a vendégek vasárnap ennyivel jobbak voltak.

Szabad Zoltán, a Csengőd edzője: – Annak nem örülök, hogy viszonylag szoros lett a vége, hiszen lényegében mi tettük szorossá. Már jóval hamarabb simán le kellett volna zárnunk a mérkőzést. Ezt nem tettük meg, így a végén magunkra húztuk a hazai csapatot, és amit korábban nem gondoltam volna, még izgulnunk is kellett. Úgyhogy gratulálok a saját csapatomnak a győzelemnek, de a Kaskantyúnak is, hogy ilyen sportszerű, és végig nyílt meccset tudtunk velük játszani.

Kaskantyúi FSE–Csengőd SE 1–3 (0–2)

Kaskantyú, 100 néző, vezette: Juhász Tamás (Kiss Réka, Bánéti Adrián.)

Kaskantyú: Vereb (Hleba 8.) – Tóth R., Dézsi (Tompai 55.), Győrfi, Molnár, Jóvér (Hatvani 55.), Supka, Makó, Kovács B., Sárdi (Máthé 72.). Edző: Virág Tibor.

Csengőd: Boldog – Antal, (Kovács M. 75.), Zorics (Perecz 70.), Houimli, Lasztovica, Széhn, Vászon, Kiss S., Bartha, Szekszárdi, Hegedűs. Edző: Szabad Zoltán.

Gól: Supka a 60., illetve Zorics a 21. és 43., Bartha az 50. percben.

Sárga lap: Makó 22., Tóth R. 49., Hatvani 59., illetve Zorics 34., Lasztovica 74.