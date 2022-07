Kétszer is nekiugrott Sinka „Popey” Zsolt a rekordkísérletnek pénteken, mert mint fogalmazott, nem maga a megvalósítás a legnehezebb, hanem az ideális talajviszonyok megtalálása, és ez másodjára sikerült. Ezért egy kis korrekció kellett a kamionok elhelyezésében és a közönség, valamint családja lelkes szurkolása közepette hihetetlen erőbedobással rekordot érő távolságra húzta a hét összekötött nagyvasat, melyek hét métert és négy centit gördültek. Elmondta, hogy a megméretést öt hetes felkészülés előzte meg, de ez egy nagyobb verseny egy nagyobb felkészülés része, amikor négy vagy öt teljes szerelvényt húz el fogaival, majd egy Egyesült Arab Emirátusokban élő erősemberrel is megmérkőzik. A több mint két tonnás harapással rendelkező Popey hangsúlyozta, hogy a rekoddöntögetésben nagy segítségére van családja, akik lelkesítik őt, masszőz húga pedig a fizikai felkészülésben is, mert van egy régi sérülése, ami megnehezíti munkáját.

Popey korábban erőemeléssel, testépítéssel és küzdőspotokkal foglalkozott, de szeretett volna egy olyan úgynevezett látványsportot kipróbálni, ami a nézők számára is érdekes lehet. Mivel az alapok erőnlétébenben megvoltak, ezért a nagy súlyok megmozdítása iránt kezdett érdeklődni. 2010-ben két tűzoltóautót húzott el egy, a testére erősített hevederrel.

Az elmúlt 12 évben több mint 50 rekordot állított be, ezek egy részét itthon, egy részét Dubajban, ahol hat és fél évig élt.

Komoly, évek alatt tökéletesített edzésterv eredménye az a világrekord is, amit pénteken elért.

Legutóbbi csúcsdöntése tavaly októberben volt, amikor három kamiont húzott el l itthon, ráadásul ebből a középső kamionon rakományt is felhalmoztak – így közel 100 tonna súlyt mozgatott meg. Korábban ugyanebben az évben beállította az 50. rekordját is Dubajban, amikor egy vízzel teli, több mint 95 tonnás tűzoltóautót mozdított 18,9 méterre.

Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora kezében papírjaival hosszan sürgölődött a teherautók között és jegyzetelt. Elmondta, hogy mint rekordot bejegyző ellenőr szerepében legfontosabb feladata a teherautók össztömegének megállapítása. Ezt a járművek forgalmi engedélyében bejegyzett hivatalos menetkész öntömeget nézik, valamint hozzáadják az üzemanyagtank tartalmának és a sofőrök súlyát is. Ellenőrizték azt is, hogy egyik teherautó se legyen befékezett állapotban, valamint ne lejtsen a talaj. Sebestyén István kiemelte, hogy több korábbi rekordjához hasonlóan ez is bizonyára nemzetközi elismerést vált ki.