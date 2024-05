Gajda Ferenc, a CityRocks Produkció ügyvezetője elmondta, hogy összeállt a háromnapos könnyűzenei fesztivál programja, melynek része, sőt csúcspontja a 2019-ben is rendkívül népszerű flashmob, amikor százak éneklik egyszerre a rockslágereket. Számos nagynevű zenekar lép fel a fesztiválon, mint például a Tankcsapda, a Depresszió, a Road, vagy a két, országos hírű kecskeméti formáció, a Kies és a Nova Prospect, de érkezik a Mobilmánia is Vikidál Gyulával. Olyan tribute zenekarok is fellépnek a rendezvényen, mint az Audioslave, a Black Sabbath, a Rolling Stones és a Guns ‘N’ Roses tribute zenekarai.

A képen (balról-jobbra): Gajda Ferenc, a CityRocks Produkció ügyvezetője és Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere

Fotó: Bús Csaba

Csütörtök este a városháza mellett egy bemelegítő koncerttel indul a rockzenei hosszú hétvége, akkor a Depeche Mode tribute zenekara, a Best of Mode ad majd koncertet.

A CityRocks legnépszerűbb elem a flashmob

Gajda Ferenc elmondta, hogy pénteken igazi kuriózummal készülnek a szervezők: 14 órakor elindul a CityRocks Rockkamion, ami három három kamiont jelent, a platón 100-110 zenésszel, és mozgásban lesz Kecskemét útjain. Útvonala: Benkó Zoltán Szabadidőközpont, Csabay Géza krt. – Nyíri út – III. Béla krt. – Vízmű utca – Izsáki út – a Neumann János Egyetem előtt (régi GAMF parkolójánál rövid megálló 14:00 órakor) – Izsáki út – Dobó István krt. – Batthyány utca – Katona József tér – Csányi János krt.– Koháry István körút– Piaristák tere – Széchenyi tér – Szilády Károly utca – Dobó István krt. lesz, így városszerte dübörög majd a rockzene. Gajda Ferenc arra kérte az autósokat, hogy legyenek türelemmel a mintegy 30 kilométer/órás sebességgel haladó konvojjal szemben.

A koncerteket a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban élvezheti a közönség, pénteken 23 óráig, szombaton pedig éjfélig. A CityRocks legkedvesebb és legnépszerűbb programeleme a flashmob, amikor százak játsszák egyszerre a neves rockslágereket szombaton 19.30 és 21.30 között. Idén is izgalmas repertoárt szólaltatnak meg a résztvevők: többek között Robbie Williams, a Skorpió, a U2, az Oasis, a The Cult, a Megadeth, a P. Box, az Intim Torna Illegál, a KFT és az Abba slágerei is felcsendülnek Közép-Európa legnagyobb rockzenekara előadásában. A flashmobra több mint 420 jelentkezést fogadtak be, a zenei aktivitás a kamionnal és a többi zenésszel együtt mintegy 600 fő zenél.