A kollégium kiemelt szereppel bír a polgárőrség ékköveként számon tartott Lovas Tagozat civilként szolgálatot ellátó polgárőreinek gyakorlati képzésében.

– mondta el dr. Radácsné Reszegi Rita tagozati elnök.

Az elnök kiemelte, hogy az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) lovastagozatának tagjai térítésmentesen vesznek részt az oktatásokon annak érdekében, hogy megfelelően lássák el szolgálati feladataikat.

Sallay Sándor örkénytábori lovaglótanár instrukcióira gyakoroltak a lovas polgárőrök

Fotó: Trieber Anna

A Népfőiskola Alapítvány és az OPSZ Lovas Tagozat szervezésében a két napon a lovasoknak az idomítómunkán túl csapatmozgásokra is volt lehetőségük. A szakmai oktatók Sallay Sándor örkénytábori lovaglótanár és Madarász Róbert, a Készenléti Rendőrség alezredese voltak.

Radácsné Reszegi Rita rámutatott, hogy a lovas polgárőrök a külterületeken nagyon hatékony munkát végeznek, hiszen eljutnak olyan helyekre, melyek gépjárművel nem megközelíthetőek, illetve az is fontos, hogy hangtalanul közlekednek.

A képzésen ezért olyan, gyakorlatban is jól használható tudást kaptak a lovas polgárőrök, mint egy stresszes helyzet kezelése, például amikor illegális fakitermelést észlelnek, hiszen kulcsfontosságú, hogy egy ilyen helyzetben miként tudnak együttműködni a lóval, illetve mit tesznek a hatóság kiérkezéséig. Szintén nagyon életszerű példa az, hogy hogyan járjanak el szakszerűen egy sérült ember megtalálása esetén, és mit tegyenek a mentők kiérkezéséig.

Radácsné Reszegi Rita kiemelte, hogy többszörösen is sikeres volt a képzés:

Azok a polgárőrök, akik ló nélkül érkeztek az eseményre, a visszajelzések alapján nézőként is nagyon sokat tanultak, a civil lovasok pedig csatlakozási szándékukat jelezték a foglalkozás után az OPSZ Lovas Tagozat vezetőségének, akik a képzést szervezték

– mondta az elnök.

Az elnök a külterületi járőrszolgálaton túl a lovastagozat további feladatairól is beszélt. Gyakori, hogy a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályával közös szolgálatban belterületi rendezvénybiztosítást végeznek, vagy éppen turistákat segítenek útba igazítással, és természetesen a határvédelmet lóháton is segítik a polgárőrök.

Fontos szerepük van a lovas polgárőröknek a gyermekek érzékenyítése terén: a közoktatási intézményekben, gyermekotthonokban végzett foglalkozásaikon a gyermekek állatokhoz és természethez fűződő kapcsolatát segítik kialakítani.

Radácsné Reszegi Rita az idei esztendő kiemelt feladatáról is beszélt, ami a külterületek biztonságának, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának éve. Ebben fontos szerep hárul a lovas polgárőrökre, akik nélkülözhetetlen szerepet játszanak a felderítésben.