A Pintér Műveket 1978-ban Pintér József (1944–2014) keceli vállalkozó alapította. A nagy tudású, és rendkívül jó üzleti érzékkel bíró szakember az országban elsőként kapott vállalkozói igazolványt. Halála után fia, Pintér Csaba vette át a vállalatcsoport irányítását, aki már a kezdetektől az innovatív gondolkodás mellett tette le a voksot.

Pintér Csaba számára a család a legfontosabb, szerettei inspirálják minden nap. Emellett a gondolatait az alkotás vezérli. Találmányaiban az egyes elemek mértani pontossággal, mint fogaskerekek kapaszkodnak egymásba. Folyamatosan keresi, kutatja mivel lehetne jobbá tenni szűkebb és tágabb környezetét.

Múlt

Pintér József megteremtette az egyedi gépgyártás művészetét. A 45 év alatt pozitív és negatív hatás egyaránt érte a tulajdonosokat, de mindvégig tudatosan formálták birodalommá a céget. Nap mint nap komoly célokat, elképzeléseket fogalmaztak meg, és igyekeztek azokat a legjobb tudásuk szerint megvalósítani. A kitartás, a küzdés, a feladatokkal szembeni alázat megerősítette, az újabb és újabb kihívások iránti vágy pedig előre hajtotta őket.

Pintér Csaba

Pintér Csaba 1986-ban váltotta ki iparengedélyét. Karrierjét a családi „összefogás” indította el. Nyári szünetekben a Pintér Művek műhelyeiben dolgozott, a ’80-as évek végétől többször küldte ki édesapja a Szovjetunió területére egy-egy olajipari projekt és gépfejlesztés kapcsán.

Később egy német cég megbízásából brikettáló berendezéseket készítettek, 1990-ben pedig megépítették az első, 1 MW teljesítményű biogáz üzemüket.

Több száz projektet valósítottak meg édesapjával közösen, és voltak olyan területek is, melyeket önállóan vitt.

Pintér Csabának mindig is óriási élményt nyújtott, ha valami újat, valami megfoghatót tudott alkotni. Egészen fiatalon nagyon jó, varratokat vizsgáló periszkópot épített, így ráérzett néhány gyártási probléma megoldásra. Ekkor tapasztalta meg igazán, hogy eredeti ötletekkel tovább lehet haladni a fejlődés útján.

1991-ben már a Központi Fizikai Kutatóintézetben működött egy fejlesztésekkel és kutatásokkal foglalkozó cégük.

A Paksi Atomerőművel az általa fejlesztett periszkóp apropóján jött létre az első találkozás 1994-ben, a következő évben pedig megbízást kaptak a kiégett kazetták átmeneti tárolójának teljes technológiai kivitelezésére. Az elmúlt évtizedek bebizonyították - mivel a beépített berendezéseknél a mai napig nem adódott semmilyen műszaki probléma -, hogy a megrendelő jól döntött, amikor a Pintér Műveket választotta. Az együttműködésük a mai napig stabil és eredményes.

Pintér Művek ma…

A kis magánvállalkozás az elmúlt négy és fél évtized során országosan és nemzetközileg is elismert vállalattá fejlődött. A jelenleg mintegy 130 főt foglalkoztató cég székhelye Kecelen található, de emellett Pakson is rendelkezik telephellyel.

Fő tevékenységi köre: a fémipar, azon belül is a fémmegmunkálás és egyedi fémipari termékek gyártása. A vállalat kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy alapvetően olyan munkákat vállaljon el, amelyek nem illeszkednek más cégek gyártási profiljába. Ennek megfelelőn alakította ki egyedi gépparkját: rendelkezik például víz- és lézervágóval, nagyméretű, CNC-vezérlésű horizontális és karusszel gépekkel, valamint hosszesztergával, élhajlítóval, saját szabadalmú hegesztőberendezéssel, illetve egy korszerű betonkeverő állomással. A Pintér Művek mindig is a

kihívásokat kereste. Az alapítás óta változatlan a mottója: „Ön adjon feladatot, mi megoldjuk, megtervezzük és kivitelezzük!”

Környezetvédelem

A gyártás mellett kiemelten kezelik az energia-megtakarítás, a környezetvédelem kérdését. Pintér Csaba a kutató-fejlesztő munkájában nagy hangsúlyt helyez a természet nyújtotta törvényszerűségek felismerésére és azok többirányú alkalmazására.

Az új idők új elképzeléseket igényelnek. Jelen pillanatban két fő területen dolgoznak. Az egyik a környezetünkben óriási mennyiségben felhalmozódott és veszélyesnek minősülő elektronikai hulladék környezetbarát módon történő feldolgozása. Az általuk alapított EWM Group Kft. pontosan ezt a tevékenységet végzi. A beérkezett és frakciókra bontott hulladék minden részét újrahasznosítják.

A másik kutatási terület a nulla emissziójú energiatermelő rendszerek fejlesztése. Ezen a téren is komoly eredményeket tudunk felmutatni, s reméljük, hogy a közeljövőben be tudunk mutatni egy sorozatgyártásra is alkalmas berendezést.

Innováció

A cég sikerének egyik fontos alapköve az innováció. Pintér Csaba vallja: „Van felénk egy mondás, miszerint abból a gyümölcsből készül a jó pálinka, ami már nincs a fán, de még nincs a földön. Az innováció is pontosan ilyen, köztes állapot, mert állandó megújulásra sarkall. Ha megvalósul egy ötlet és elindul a maga útján, nem szabad megelégedni az elért eredménnyel, mert egy idő után biztos, hogy meg fogják haladni. A titok kulcsa, hogy nyitott szemmel kell járni. A természetből kell ellesni az ötleteket, mert ha valamilyen jelenség megfigyelhető a természetben, az igazolja a kutatások helyességét. Számomra az innováció egyet jelent a megújulással és a fejlődéssel.”

Jövő

Az egyedi gépgyártás nem sorozatgyártás, éppen ezért nem kiszámítható, azonnal alkalmazkodni kell az igényekhez. Ez óriási kreativitást és rugalmasságot igényel. Munkatársaik évtizedek óta ilyen közegben edződnek, ami hihetetlen mennyiségű és pótolhatatlan tudással és tapasztalattal vértezte fel őket. Ez a Pintér Művek legnagyobb erőssége.

Pintér Csaba szeretné, ha a jövőben a lánya és a fia is kivenné a részét a vállalat irányításából, a későbbieken a család újabb generációi csatlakoznának majd hozzájuk.

A Pintér Művek teljes csapata ezúton kíván Boldog, békés karácsonyt és boldog új esztendőt minden kedves Olvasónak!

