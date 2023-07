A 14 éves Varga Viktória Kiskunmajsán él nevelőszülői családban. Mint elmondta: annyira megtetszett neki a tábor, hogy jövőre is biztosan eljön majd. – Először vagyok itt az ÁGOTA® Táborban és nagyon élvezem. Érzem, hogy igazán törődnek itt velünk. Élvezek minden programot, de a kézműveskedés és a foci tetszett a legjobban. Persze a szépségversenyre is beneveztem – fogalmazott a lány. A 26. ÁGOTA Szépe-választás rendkívül népszerű volt a táborozók körében: több százan indultak a megmérettetésen. A zsűri, mint minden évben, most sem csupán a külső megjelenést vette figyelembe, hanem tekintettel volt a belső szépségre és a fiatalok varázslatos kisugárzására is, hiszen a valódi szépség belülről fakad.

Az ÁGOTA® Tábort mozgásban tartó ötszáz önkéntes közt szép számmal akadtak olyanok, akik most először élték át, mit is jelent itt élményeket adni, a gyermekeket segíteni. Sokan azonban már hosszú évek óta töltik a nyár egy részét az ÁGOTA-s gyermekekkel. Hőrits Anita Ivett idén már nyolcadik alkalommal önkénteskedett a táborban. – Annak idején az egyik barátnőmtől hallottam először erről a lehetőségről, kipróbáltam, és azóta is a rabja vagyok ennek a légkörnek. Az, hogy mosolyt és örömet láthatok a gyermekek arcán, nekem mindennél többet ér – hangsúlyozta Anita. Az ÁGOTA® Táborban segítő önkéntesek munkája nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a gyermekek azt érezhessék: mindannyian értékesek és szeretetre méltóak. A 10 napos tábor célja az volt, hogy egy olyan világlátás és gondolkodásmód magját ültessék el a gyermekekben, amely aztán később szárba szökkenhet és kivirágozhat.