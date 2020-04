Így mossák tisztára Angela Merkelt

Négymillió néző látta a német köztelevízió Az űzöttek című doku­drámájának bemutatóját, amely élénk vitát váltott ki a német közbeszédben. A 2015-ös migránsválság kulcspillanatait bemutató film elfogultsága még a hazánkkal szemben rendre kritikus fősodorbeli német sajtónak is sok.

A Magyar Nemzet összeállításából kiderül, hogy a film kapcsán a Süddeutsche Zeitung Angela Merkelnek tett „majdhogynem szerelmi vallomásról” és a kancellár „már-már szentté avatásáról” ír. A Die Welt szerint pedig Orbán Viktorra a shakespeare-i gonosz szerepét osztották. Ingo Gondro, Merkellel szemben kritikus, konzervatív CDU-politikus azt mondja:

a film elfogult, tisztára próbálja mosni a német kormányfőt.

A leggyakoribb egyszavas német káromkodás Az űzöttek (Die Getriebenen) című kétórás német dokudráma legutolsó szava – és alighanem egyben a legőszintébb is Angela Merkel, pontosabban az őt alakító színésznő, Imogen Kogge száját hagyja el. A német köztelevízió filmjében – amelyet Stephan Wagner rendezett Robin Alexander német sztárjúságíró bennfentes riportkönyve alapján – a kancellár a 2015-ös migránshullámmal érkezők jó szívű befogadójaként, a Willkommenskultur „Muttijaként” tűnik fel.

Orbán Viktor kormányfő – akinek szerepében a román Radu Bânzarut láthatták a nézők – , illetve a Németországban élő magyar színész, Bács Zsolt révén megjelenített Lázár János akkori kancelláriaminiszter viszont az elzárkózónak beállított magyar politikát, a szíriai háborús „űzöttek” kirekesztőit képviseli.

A Die Getriebenen médiavisszhangjának egyik érdekessége, hogy a szereplők elfogult megjelenítését még a Magyarországról általában kritikusan író fősodorbeli német sajtó is túlzásnak tartja.

„A film csaknem egy Angela Merkelnek tett szerelmi vallomás, és olykor az az ember érzése, hogy a szentté avatásához is felhasználható”

– állítja Heribert Prantl, a Süddeutsche Zeitung máskülönben Orbán-fóbiás jegyzetírója.

Manuel Brug, a Die Welt szemleírója szerint pedig Orbán Viktorra a shakespeare-i gonosz szerepét osztották. Ugyanez tűnt fel a Tichys Einblick jobboldali online magazinnak is:

Orbán, „akinek valójában köszönetet mondunk, hogy megakadályozta a még rosszabb bekövetkeztét, a külföldi gonoszt játssza”

– írják.

Az űzöttek a német kereszténydemokraták jobbszárnyán sem váltott ki elismerést.

„Magam is megnéztem ezt az elfogult filmet, amely utólagosan próbálja pozitívan beállítani Merkelt, de végül megerősíti az eddigi véleményemet: a kancellár helytelenül cselekedett a 2015-ös válság során”

– mondta a Magyar Nemzetnek Ingo Gondro, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) konzervatív platformja, az Értékek Uniója alelnöke. Merkelnek a kancellárral szemben általában is kritikus párttársa „úgynevezett menekültekről” beszél, akik öt évvel ezelőtt Németország felé özönlöttek, és több mint egymillió menedékkérelmet adtak be.

„A menekült kifejezés általánossá vált használatával csak együttérzést akarnak kelteni ezeknek az embereknek az irányában, mintha mindannyian a háborús övezetből érkeztek volna. Holott sokuk nem Szíriából, hanem egészen máshonnan, így Afganisztánból, Pakisztánból, a Fülöp-szigetekről vagy Afrikából jött”

– mondta.

„Orbán Viktor védte Európát a határok lezárásával, az pedig egy mítosz, hogy könyörgött volna Merkelnek, vegye át ezeket az embereket. A migránsoknak világos úti céljuk volt: Németország”

– teszi hozzá a szász-anhalti politikus. Gondro szerint 2015 következményei ma is komoly szerepet játszanak a német politikában, akkor is, ha most, szűk másfél évvel a 2021-es Bundestag-választások előtt a koronavírus-járvány uralja a közbeszédet. „A CDU népszerűségi mutatói javultak, de hogy ez mire lesz elég jövőre, azt nem tudjuk” – állítja.