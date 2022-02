– A Stipendium peregrinum ösztöndíjprogram Novák Katalin korábbi családokért felelős miniszter szellemi terméke, aki a tehetséggondozás kormányzati feladataiban hosszú éveken keresztül részt vett és egészen decemberig személyesen is figyelemmel kísért számos tehetségprogramot, több tehetséggondozó szervezetet is meglátogatott, ezért igen mély tudással rendelkezik ezen a területen.

Ezeknek a programoknak a nagy részére mindig is úgy tekintettünk, hogy azok egy nemzetstratégiai célt valósítanak meg, olyan közös ügyek, amelyek mellé szakemberek, civilek, önkéntes magánszemélyek, szervezetek álltak és tettek érte – fogalmazott a lapnak Lantos Krisztina. A Nemzeti Tehetségközpont ügyvezető igazgatója elmondta: a Stipendium peregrinum programmal az volt a cél, hogy egy olyan, a világon egyedülálló programot hozzanak létre, ahol Magyarország legkiemelkedőbb tehetségeit ismerik el, azokat, akik a világ legrangosabb egyetemeire felvételiznek vagy nyernek felvételt.

A Nemzeti tehetség program – amelynek keretében az ösztöníjprogram megvalósul – az adófizetők által felajánlott egy százalékokból és kormányzati támogatásból áll össze, 2022-ben immár 4,4 milliárd forint áll rendelkezésre tehetséggondozó programokra.

Az ösztöndíjprogram A komponense – amelyre jelenleg is nyitott a jelentkezés – a felvételi eljárást támogatja. Ebben a komponensben segítik mindazokat a diákokat, akik a világ legrangosabb egyetemeire felvételiznek online vagy személyes formában. A B komponens a már felvételt nyert diákok tanulmányait és megélhetési költségeit fedezi egy teljes éven át. – Határozott elvárás volt, hogy egy jól mérhető, objektív rendszerben mérjük meg a jelentkezőket, vegyük figyelembe az egymással összehasonlítható versenyeredményeiket, ugyanakkor már a jelentkezési szakaszban is személyes benyomást kapjunk róluk. Ezért kell még most is nemcsak írásban felvételizni, hanem egy kétperces bemutatkozóvideót is megküldeni az előzsűriző szakembereknek – fejtette ki Lantos Krisztina. A C komponens azon nyerteseink további tanulmányait támogatja, akik sikerrel teljesítették első évüket a külföldi egyetemen, és a támogatással együtt járó pénzügyi, mentorálási és esetleges kommunikációs kötelezettségeiket is teljesítették.

A program A komponensére április 15-ig lehet jelentkezni, az ösztöndíj ezen része fedezi a teljes utazási költséget, az egyetemi regisztráció költségeit, az egyetemi követelményként meghatározott nemzetközi nyelvvizsga költségeit, az esetlegesen szükséges Covid-teszteket, biztosítást, valamint a kint tartózkodást. Az egyes régiókra meghatározott maximális összegek használhatók fel, a legtávolabbi régióban maximum 700 ezer, míg Európában 200 ezer forint.

A programnak nagyon fontos eleme az, hogy a külföldön megszerzett tudásnak Magyarország érdekében, hazánkban kell hasznosulnia. Az a célunk, hogy a legmodernebb tudást, a nehezen elérhető kutatási eredményeket, kapcsolatokat hazahozzák a fiatalok, és mindezeket felhasználva, itthon találják meg azt az utat, amelyben az egyetem után egy munkahelyen is kiteljesedhetnek

– mutatott rá az ügyvezető igazgató.

Lantos Krisztina hangsúlyozta: a Stipendium peregrinum ösztöndíjprogram sikeres elindítása igazolta azt, hogy megéri magyar költségvetési forrásokkal támogatni a legtehetségesebb magyar fiatalokat.

– Az eddig a program különböző részeiben támogatott fiatalok létszáma – majdnem százötven fiatal – is azt mutatja, hogy jó úton járunk – közölte az ügyvezető igazgató, majd hozzátette: mindazon konferenciák és egyéb események, amelyekre a tanulmányaik mellett meghívást kaptak jó fokmérője annak, hogy a magyar tehetségek kellő támogatás esetén megállják helyüket szerte a nagyvilágban. Kiváló példa erre Beleznay Maya, aki jelenleg is a Massachusetts Institute of Technologyn, a MIT-n tanul, és akit meghívtak a Dubai Expóra, hogy Magyarországot képviselve részt vegyen a Space Weeken.

