Új tehetségekre figyeltek fel a félegyházi Holló Körben

Képben vagyunk címmel egy éven át tartottak nyitott műhelyfoglalkozásokat a kiskunfélegyházi Holló Körben. A tizenkét foglalkozáson született alkotásokat zárókiállítás keretében mutatták be a napokban a Béke téri Holló-galériában.

Rátkai Zsuzsanna, a 60 éves Holló László Képzőművészkör vezetője elmondta, egy sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően szervezték meg tizenkét hónapon keresztül havonta egyszer a nyitott műhelyt, ahol különböző képzőművészeti technikákat mutattak be és tanítottak meg az alkotni vágyó érdeklődőknek. Így például ceruzarajzot, tusrajzot, akvarellt, pasztellrajzot, hidegtűtechnikát, kerámiatál-festést, olajfestmény-készítést, selyemfestést, akrilfestést, kerámiakészítést tanulhattak felnőttek és gyerekek egyaránt. A foglalkozásokat mindig azok a Holló-köri művészek vezették, akik az adott technikához a legjobban értenek. Így többek között Kis Virágtól, Tóth Tamástól, Rádi Andrástól, Karsai Ildikótól, Kovács Edittől és Kis Lászlótól tanulhattak a művészetek iránt érdeklődők.

Rátkai Zsuzsannától azt is megtudtuk, hogy nagyon népszerűek voltak ezek a szombati foglalkozások, nagyon jó közösség kovácsolódott össze. A visszajáró amatőr alkotók között számos új tehetségre is felfigyeltek, így közülük többen már a Holló Kör tagjai és rendszeresen járnak képzőművészeti foglalkozásaikra. Rátkai Zsuzsannától azt is megtudtuk, a nagy sikerre való tekintettel jövőre is folytatják a képzőművészetet népszerűsítő nyitott műhely sorozatot. A zárókiállítást előre egyeztetett időpontban bárki megnézheti. Részletes információk a felegyhazi-muveszek.hu oldalon.