Megnyílt Szappanos István jubileumi tárlata Kecskeméten

A harmónia és a nagyvonalúság, a mélység a magasság, a fény és a sötétség kibékítéséről, a természet végtelenségének felismeréséről és megértéséről szól Szappanos István munkássága, amelynek összegzéséből vasárnap nyílt kiállítás a SZIGMA épületében.

Szappanos István festőművész, művésztanár és tanszékvezető 75. születésnapja alkalmából egy retrospektív tárlatot állítottak össze, amelyet a művész barátai, pályatársai és kedvelői körében nyitott meg a nagyközönség számára. A jeles ünnepen Kovács Ágnes művészettörténész foglalta össze Szappanos István munkásságát a jelenlévőknek.

– A festőművész által létrehozott képek egy külső látvány egyéni nézőpont és belső érzelemvilág szerinti összegzése és újrateremtése. Szántóföldek, folyópartok, virágzó fák, párás őszi alkonyok – gyakran ugyanazok a tájelemek köszönnek vissza ránk, mégis mindig más arcukat mutatják felénk. Pontosabban az alkotó, Szappanos István ecsetje festi meg mindig más és más arcukat. A képeket átjárja a semmivel össze nem téveszthető oldott festőiség és a kiegyensúlyozott alkotásmód. Nem is tájképek, inkább tájhangulatok ezek az alkotások, amelyekhez újra és újra visszatérünk a saját élményeink és lelki állapotunk fényében. Nincsenek manírok, csak harmónia és nagyvonalúság. A mélység és a magasság, a fény és a sötétség kibékítéséről, a természet végtelenségének felismeréséről és megértéséről szólnak ezek a képek.

Nagyjából hetven festmény és grafika látható a kiállításon, amelyek a teljes életművet lefedve egyfajta retrospektív jelleget adnak a SZAPI75 nevet viselő tárlatnak. A megjelenő művek válogatásakor tudattalan cél volt, hogy a végén minél heterogénebb összeállítás szülessen. Így a falon függő alkotások között megtalálhatóak a klasszikus „Szapi” képek és számos, a határokat feszegető alkotás is, hiszen a festő saját bevallása szerint is szereti a kirándulásokat a festészeten belül. Technikák, méretek, műfajok sokszínűségével találkozhatunk.

A kiállítás meghívott vendégművésze Prácser Edit keramikusművész, aki Szappanos István természetközeli világába a saját alkotásain keresztül csatlakozott be. Mint kiderült már nem először, hiszen hasonló közös tárlatuk 31 évvel ez előtt már meggyönyörködtette a kecskeméti műértő közönséget. Prácser Edit elmondása szerint a századforduló, ezen belül is a szecesszió bűvöletében él és alkot. Tíz éven keresztül épületkerámiát készített, most pedig karcsú, nyúlánk, érzelmes, olykor érzéki kerámiaalakjai teszik még hangulatosabbá a kiállítást, amely szeptember 14-ig látható a SZIGMA Rákóczi úti épületében.