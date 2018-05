Kiskőrösön nyílt meg a Közösségek Hete

Együtt lenni, együtt tenni jó! mottóval több száz településen mintegy nyolcszáz programmal várják az érdeklődőket május 7-től egy héten át a Közösségek Hete eseménysorozat keretében. Bács-Kiskunból Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunhalas, Katymár, Soltvadkert, Uszód, Tázlár, Városföld, Kerekegyháza, Mélykút, Dunatetétlen, Kecskemét és Ladánybene csatlakozott a programsorozathoz.

Ezekről a www.kozossegekhete.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Emellett számos programajánló található az esemény Facebook oldalán is. A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a közösségi kezdeményezések fontosságára. Erről dr. Cseri Miklós, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója beszélt a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeumban hétfőn délelőtt. Az országos megnyitó Kiskőrösön volt nem ok nélkül. Domonyi László polgármester azt mondta, hogy aktív a helyi polgárság. A helyi szervezetek kiemelkedő szerepet játszanak a város alapítása tiszteletére rendezendő programsorozat sikeres megvalósításában. A múzeumban a helyi iskolások is megjelentek kerékpárjaikkal. Bár a Közlekedés Világnapja pénteken lesz, a diákok elfogadták a rendezők meghívását. Őket az az úthenger vezette körbe az intézmény udvarán, amelyet a Robog az úthenger filmben láthatott a közönség. Helyi középiskolások pedig egy műanyag kupolát készítettek, amely az együttműködést és a közös gondolkodást szimbolizálta. A rendezvény végén tematikus rajzkiállítás nyílt a gyerekek alkotásaiból.