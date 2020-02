Soltvadkert is főszerepet kapott

Idén február 14. és 16. között tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Kultúrházak éjjel-nappal országos eseménysorozatot. A soltvadkerti Gyöngyház Kulturális Központ is csatlakozott a háromnapos rendezvényhez.

Péntek este a fő rendezvény A család ellen nincs orvosság című színdarab volt, melyet teltház előtt adott elő a kiskőrösi Szilveszter Társulat. Másnap a művelődési házban reggeltől estig tartó programsorozat keretében várták az érdeklődőket. A telt házas nézőközönséget Pájer Ildikó intézményi igazgató köszöntötte, aki arra hívta fel a figyelmet, a pénteken elkezdődött országos rendezvénysorozat a kulturális értékeink – képzőművészeti-, zenei – bemutatása. Hangsúlyozta Soltvadkert azért kerül a reflektorfénybe, mert az országos eseménysorozat keretében, a korábbi évekhez hasonlóan idén is három kiemelt helyszíne van a rendezvénynek. Pénteken Budafoké, szombaton Soltvadkerté volt a főszerep, míg vasárnap ezúttal Patak képviseli a falvakat.

A vadkerti rendezvényen részt vett Novák Péter, zenész, színész, rendező is, aki az országos program ismert arca védnöke is. A rendezvénysorozat keretében a helyi iskola kórusa lépett fel, néptáncos diákok mutatták be tudásukat, a kiállító teremben helyi képzőművészek tárlatát nézhették meg az érdeklődők. Tárlatvezetés volt a helytörténeti kiállító teremben, megtekinthették az érdeklődők a motorkiállítást. Mesekuckót rendeztek a gyerekeknek, a rajongók találkozhattak az ismert Youtuberrel Sajt 32-vel, illetve Novák Péterrel. A délután mozifilmvetítésekkel folytatódott. Vasárnap este a program szerint újból fellépett a kiskőrösi amatőr színpadi társulat.