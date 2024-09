Egységben az Aranymonostorral és a Puszta Kapujával

A polgármester arról is beszámolt, hogy Bugac az elmúlt időszakban két komolyabb turisztikai attrakcióval is gazdagodott. Az egyik a már említett Aranymonostor Látogatóközpont. A különleges és egyedülálló létesítményben a település határában közel 15 éve folyó ásatássorozat eredményeként feltárt Árpád-kori monostort és az ott talált páratlan leleteket a legmodernebb technológiák segítségével mutatják be.

A másik a Puszta Kapuja Információs Központ. Az impozáns, tájba illő épületben bepillantást nyerhetnek a látogatók a homokpuszták világába, jellegzetes állat- és növényfajaiba, a bugaci táj történetébe, változásaiba és a pusztában egykor élő emberek hétköznapjaiba.