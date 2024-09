Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese csatlakozott péntek délelőtt a bajai árvízi védekezésben résztvevőkhöz.

Zsigó Róbert miniszterhelyettes, Baja és térsége országgyűlési képviselője folyamatosan dolgozik az árvíz elleni védekezésben

Fotó: Márton Anna

– Bajban ismerszik meg a közösség ereje. Elképesztő az a lelkesedés, összefogás, amit bárhol az országban a Duna mentén tapasztalhatunk. Nagyon fontos, hogy megvédjük a településeinket, a városainkat. Azt látom, hogy hivatásosok, katonák, vízügyesek, a katasztrófavédelem munkatársai, a helyi önkormányzat vagy éppen a civilek, a helyi közösség az, aki az élére tud állni ennek a küzdelemnek. Az a szerencsés helyzet, hogy van elég legény, leány, vannak elegen, diákoktól kezdve az idősekig nagyon sokan, akik készen állnak erre a munkára, és a szabadidejüket vagy akár a munkaidejüket sem kímélve a gáton vannak. Elképesztő érzés ez a közösség, és az összefogás ereje túl tud lendíteni bennünket a bajokon. 2013-ban ennél nagyobb árvíz ellen is sikeresen védekeztünk, így már tudjuk, mi a feladat, már egyszer megcsináltuk. Ugyanezt kell most is tenni. Mi most éppen Baját védjük Zsigó Róbert képviselőtársammal és a helyiekkel közösen. Azt gondolom, hogy példaértékű ez az összefogás – fogalmazott a politikus.

Zsigó Róbert keddtől folyamatosan dolgozik a gátakon.

– A jó hír az, hogy a Petőfi-szigeten körbeért a védelmi gát. Most a Halászparton védekezünk. Homokot deponálunk zsákokba, ha úgy alakul, hogy szükség lesz rá, akkor itt végig lehet rakni. Ma már másodfokú a védekezés, 800 centiméter fölött van a víz. Ma reggel az operatív törzs ülésén a vízügyi igazgató arról tájékoztatott bennünket, hogy a mai állás szerint 930-as szinttel fog tetőzni szeptember 24-én a Duna Bajánál. Azt látom, hogy jól haladunk, nagyon sokan segítenek, nagyon sokan dolgoznak. Mindenkinek köszönet azért a munkáért, amit elvégez – hangsúlyozta Zsigó Róbert.

Kitűnő szakemberek védik Baját

– Kitűnő szakemberek védik Baját– fogalmazott Vedelek Norbert.

A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke éjjel és a nappali órákban is segít az árvízi védekezésben. Az alelnök hangsúlyozta: összetett feladat az árvízi védekezés, hiszen a munka egyik fele a gátakon, illetve a terepen folyik, a másik a háttérben. Szervezni is kell a védekezést. Tehát nagyon sokrétű, közrendvédelmi feladatokat kell ellátni, katasztrófavédelmi feladatok, elszállásolás, közművek, nagyon sok mindenre kell figyelni.