Második hete fut A Kísértés, melyben eredetileg hárman is szerepeltek Bács-Kiskun vármegyéből. A csengődi származású Linda már elhagyta a szigetet, miután szakított párjával, Gerivel. A kecskeméti Lóri és Inge jegyespár viszont még bizonyítja szerelmét a párok próbáján. Sőt, Lóri továbbra is hárítja a csábító hölgyek közeledését, ugyanakkor élvezi és szórakoztatja villaélet minden pillanatát.

A Kísértés csütörtöki adásában nagy sikere volt a kalóz bulinak, melynek különösen Lóri örült

Fotó: TV2

A Kísértés elbúcsúzott két kísértőtől

A csütörtöki adásban több csavar is volt. Először mindkét villa szavazott, eldöntötte, a másikból mely csábító távozzon. Elsőre a lányok azt szerették volna, ha a fiúk rezidenciájáról Eda repülne haza, de ezt megvétózták a srácok, és helyette Nicoleta hagyta el a társaságot. A lányoktól a fiúk szavazata szerint Zotya ment volna, de Dorina megvédte és Alexet tette lapátra.

Újabb csavar kavarta fel a kedélyeket

Mindez azért történhetett meg, mert a döntés után Kasza Tibi műsorvezető engedélyt adott egy-egy lehetséges cserére. Eda, aki Dusánhoz áll közelebb, a három fiú – Lóri, Noel és Ati – döntése alapján maradhatott. Dusán nem akart ebbe beleszólni, mert Brigi félreértené. Zotya pedig azért erősítheti továbbra is a kísértők táborát, mert Dorina szeretné tudni, hova is fut ki ez az egész köztük lévő kapcsolat.

Váratlan vendégek érkeztek

A szomorú búcsú után rögtön buliba csapott át a hangulat. A fiúk kalóz-, a lányok matrózbulit tarthattak, a megfelelő kellékekkel. A kecskeméti Lóri rendkívül élvezte a helyzetet, elmondta, mindig is szeretett volna kalóz lenni. A buliban számos alkalommal beleállt a kalózkirály szerepébe, láthatóan nagyon élvezte. A csábító lányoknak azonban továbbra is ellenáll. Még az újdonsült „műbabának”, a hatalmas keblű óriási műszempillás Natalinak is nemet intett, aki váratlanul toppant be a buliba, szirénnek öltözve.

Lombardo színre lép

A lány villa matróz bulija sem maradt meglepetés vendég nélkül, érkezett Lombardo. Azonnal felkavarta a kedélyeket. A sármos pasit Dorina kicsit hűvösen fogadta, korábbi ismeretségük alapján. Már szerepeltek együtt egy másik műsorban. Brigi szemei azonban felcsillantak, Lombardot már egy ideje követte a TikTokon, tetszett neki. Máté féltékeny is lett, bár Brigi még mindig adja a szendét, és nem érintkezik egyik fiúval sem az ölelésen túl. Máté egyértelműen alamuszinak titulálta Lombardot.