Szemereyné Pataki Klaudia arról is beszélt, hogy az önkormányzat hatásköre is számos ponton átalakult az elmúlt öt évben. Kiemelte azt, hogy több belterületi út fenntartása, kezelése, noha Kecskeméten belül futnak, állami feladat, amit a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. végez. Ilyen például az Izsáki út vagy a körút 5-ös számú főúthoz tartozó szakasza, de ilyen a Ceglédi út külső része is. Azért, hogy tisztábbak legyenek a viszonyok, és hatékonyabban végezzék a városhoz tartozó utak fenntartását, bizottságot is létrehozott a testület, ami az ideiglenes útügyi feladatok elvégzésében játszik szerepet.

A polgármester kiemelte, hogy a kecskemétiek bizalmának köszönhetően folyamatos városvezetése van a városnak már évtizedek óta. Ennek köszönhető, hogy virágzik és fejlődik a város, melynek persze vannak működésből eredő kihívásai, de ezek kezelhetőek a lakosság együttműködésével. Nagy változás az elmúlt öt évben, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan jogkörökkel és anyagi forrással, hogy maga döntsön bizonyos kérdésekben, hanem sok külső forrásbevonást és partneri egyeztetést, együttműködőt igényel a város. A jövőben továbbra is sokrétű egyeztetést igényel a város, hogy ez a prosperitás megmaradjon – világított rá a polgármester.