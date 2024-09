A vetélkedőt megelőzően a Péteri-tó körül kialakított Meizl Ferenc tanösvényt járták végig a diákok Tajti László, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársának, illetve a területet jól ismerő Nagy Péter, önkormányzati képviselő kalauzolásával. A túra során megtudhatták, hogy a Péteri-tó a Kiskunsági Nemzeti Park része és tájvédelmi terület. Bár a szikes tó jelenleg ki van száradva, nagy kiterjedésű nádasokban gazdag madárvilág talált otthonra. Mintegy 200 madárfaj fordul elő a területen. Ezek közül többet is megfigyelhettek a diákok.

Sok érdekes információval gazdagodtak a diákok a kistérségi természetvédelmi vetélkedőn

Fotó: Vajda Piroska

Útközben különleges gombákat is megfigyelhettek, így például a szitaszájú csillaggombát, ami bár nem ehető, de igazán látványos. Láttak gyíkokat, vaddisznónyomot és megismerhették a különösen szemtelen kullancslegyet is. Hallhattak a bükkfatapló gombáról és a holtfák fontosságáról is. Megtudhatták, hogy a holtfa az erdei élőhelyek kulcsfontosságú eleme a biológiai sokféleség, az erdők természeti folyamatai szempontjából. Az erdő lakóinak otthont és táplálékot biztosítanak.