Az osztályvezető elmondta, hogy a parlagfű-mentesítési kötelezettség mindenkire érvényes, és minden területre vonatkozik, ahol a parlagfű megjelenik. Ebbe beletartoznak a külterületi ingatlanok tekintetében a szántóföldek, a gyepek, az erdőtelepítések, valamint az út menti árkok és a közterületek. Belterületen a kiskerteket, a játszótereket, a parkokat és az építési területet is érinti a parlagfű-mentesítési kötelezettség.

Dr. Kapócs Réka, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály osztályvezetője beszélt a parlagfű-mentesítési kötelezettségről

Forrás: Rádió 1 Gong

Fontos, hogy külterületen általában van földhasználati bejegyzés. Ekkor a földhasználónak kell megoldania a parlagfű-mentesítést. Bel- és külterületen is a tulajdonost terheli a kötelezettség, ha nincs földhasználati bejegyzés. Kapócs Réka kiemelte, hogy az egész vegetációs időszakban fenn kell tartania a kötelezettnek azt, hogy ne alakuljon ki a parlagfű virágbimbós állapota.

Parlagfű-mentesítés gyomlálással

A legjobb megoldás, ami környezetkímélő is, belterületen a gyomlálás. Külterületen vegyszeres gyomirtást is lehet végezni, vagy alacsony tarló magassággal kaszálással is lehet kezelni a területet, a vegetációs időszak alatt többször elvégezve ezt.

Az ellenőrzésnél több hatóság működik együtt. Belterületen a jegyzők folytatják le az ellenőrzést, külterületen a földhivatali főosztály illetékes osztályainak ellenőrei.

Ha az ellenőrök virágbimbós állapotú parlagfüvet találnak, akkor erről jegyzőkönyvet vesznek fel, illetve fényképfelvételeket készítenek, amit átküldenek a Növény- és Talajvédelmi Osztálynak. Az osztály értesíti a tulajdonost vagy földhasználót az eljárásról, valamint közérdekű védekezést rendelhetnek el. Ezt a szerződéssel alkalmazott vállalkozók végzik el, akik bemehetnek az adott területre.

A főosztály május 13-án már elkezdte az ellenőrzéseket. Az ellenőrzés előtt nem kell értesíteni az érintetteket.

A lakosság is tehet bejelentést

Az osztályvezető elmondta, hogy a lakosság is tehet bejelentést, ha parlagfüves területet lát, ez idén is több esetben megtörtént már, illetve az e-mailes bejelentés lehetősége is adott: [email protected] címen, illetve a [email protected] e-mail címen is fogadják a bejelentéseket. A NÉBIH honlapján megtalálható a Parlagfű Bejelentési rendszer, ami mobilapplikáció formájában is létezik. A bejelentés során nem tudódik ki a bejelentő személye, a rendszeren keresztül pedig külön anonimitást lehet kérni – hangsúlyozta Kapócs Réka.