Árveréssel kívánja támogatni a Védőháló Egyesületet a Mélymerülés

Jótékonysági árverés keretein belül szeretné támogatni a Mélymerülés utcalap a Védőháló Egyesületet, az árverés bevételének teljes összegével.

A Mélymerülés utcalap első számát január végén mutatták be a nagyközönségnek, azóta digitális formában is elérhető. A magazin első lapszáma a mélyszegénységben élők és a hajléktalanok támogatását tűzte ki céljául.

Váry Károly színművész szinte az első perctől kezdve nyomon követi a magazin létrejöttét és működését, valamint ténylegesen kiáll a lap jótékony céljai mellett. Február 24-én egy jótékonysági előadás keretében színpadra állította A bohóc című monodrámáját, melynek belépőiből származó teljes bevételével a mélyszegénységben és hajléktalanságban élőket támogatták.

A Mélymerülés utcalap ismét egy nemes célért küzd, ugyanis egy online árverés keretein belül kívánja támogatni a Védőháló Egyesületet. Felajánlotta számukra továbbá a hamarosan megjelenő lapszámuk teljes bevételét is.

A legújabb kezdezményezést, ami egy online árverés, erre a hétvégére tűzték ki. Lebonyolításának szabályait még nem tették közzé, de hamarosan erre is sor kerül. Az eddigi információk alapján, 33 tételre lehet majd licitálni, melyeket főleg helyi képzőművészek alkotásai tesznek ki. Festmények, grafikák és fotók is szerepelnek a listán, ugyanakkor egy könyvsorozat, egy kisplasztika és egy borkollekció is gazdára talál reményeik szerint.

A további információkról az árverés Facebook oldalán fogják tájékoztatni az érdeklődőket.

Borítóképünk illusztráció.