Több ezer tulipán virágzik a megszépült félegyházi főutcán

Egy település arculatát, hangulatát nagymértékben határozzák meg a közterületek. Kiskunfélegyházán a városközpont felújításával új életre keltek a parkok is. A főutcát több ezer tulipán díszíti, és a város többi virágoskertje is pompázik a tavaszi virágoktól. A megújulásról Nagy Ágnes főkertésszel beszélgettünk.

– Milyen koncepció vezérelte a város kertjeinek megtervezésekor?

– A városi parkok, zöldfelületek alakításánál is előnyös, ha van valamilyen átfogó, rendszert adó vezérgondolat. A mi vezérelvünk az, hogy a természetből kapjunk valamit a városi zöldfelületeken. Nem divatos növényeket, ültetési trendeket akarunk, egyszerűen csak szeretnénk a folyton változó természetet a maga káprázatos sokszínűségével megmutatni.

– Milyen növények díszítik a város köztereit?

– Viszonylag sokféle évelőt ültetünk ki, amit évek óta kismértékben kombinálunk tavaszi-őszi ültetésű egynyári virágokkal és hagymásokkal. Az őszi kiültetéshez vásárolunk tavaszra virágzó hagymásokat, amelyeket a nyári beültetéseknél felszedünk, pihentetjük őket, majd őszre beültetjük azokat, most már az évelőágyásokba. Így növeljük folyamatosan a tavaszi hagymás virágok mennyiségét. A Kossuth utcai tulipánmezők más helyzetűek, ők a helyükön maradnak. Ezek a hagymák a városközpont nagy részét magában foglaló és éppen most befejeződő közterület-felújítási munkák részeként kerültek kiültetésre. Érdekességképpen elmondható, hogy itt is volt egy „vezérmotívum”, ami igazgatta a tervezési koncepciót. Az egy kilométer hosszú főutca platánfákkal van beültetve, amelyeknek egy része elmúlt 110 éves. Ezek az idős fák bizony eléggé „gyengélkednek”, viszont még ebben az állapotukban is megkapóan szépek. Olyan megoldást, növényültetési módot kellett találni, amely egyrészt illeszkedik a fák erdős-ligetes hangulatához, másrészt lehetővé teszi, hogy intenzív öntözésükkel az idős fák is többletvízhez jussanak, harmadrészt pedig biztosított legyen a viszonylag bolygatatlan, sokfajú és gazdag talajéletet eredményező aljnövényzet, ami segíti a fák tápanyaghoz jutását is. Az eltelepített növények jegyzéke egy nagy évelőkertészet szinte teljes fajlistáját öleli fel.

– Mekkora felületet, hányan gondoznak a városban?

– A most befejezett beruházással összesen mintegy három hektár vegyes évelőágyat és ugyanilyen nagyságú intenzív ápolású gyepfelületet gondoz egy körülbelül tizenöt fős kis csapat. Ezen a területen nagyrészt automata öntözés épült ki, egy kis részén – néhány egynyári ágy esetében – pedig kézi öntözés van. Itt kell azt a nagyon fontos tényt megállapítani, hogy a zöldfelületek élete igazából a fenntartással kezdődik. Fontos a jó terv, a lelkiismeretes kivitelezés, de a megtartás, formálás végül is a gondozáson múlik: a gyerek megszületett, de most már fel kell nevelni. A mi esetünkben ez azért is nagyon fontos, mert olyan nagy az intenzív gondozású terület, hogy ahhoz teljesen új módszert kellett bevezetnünk. A technikát a permakultúra módszereiből emeltük ki, mi csak egyszerűen helyben komposztálásnak nevezzük. Lényege, hogy a parkfenntartásban keletkező növényi maradványokat – lomb, fűnyesedék, szár és ág – újrahasználjuk talajmulcsozásra, ami gyakorlatilag felváltja a kapálást. Ehhez nagyon jó, összetartó csapat kell, akik készek tanulni és egymást segíteni. Itt bizony meg kell találni az egyetértést a parkfenntartónak, városüzemeltetőnek és városfejlesztőnek.

– Mik az eddigi tapasztalatok, hogyan fogadták a félegyháziak a megújult kerteket, vigyáznak rá?

– Félegyháza egy kisváros, ahol még sokan érdeklődnek a helyben történtek iránt. Megszervezhető összefogás egy-egy jó városi ügy érdekében. A természet ihlette kiültetésekhez már kihelyeztek rengeteg madárodút, szervezik a kis piktogramos tájékoztatótáblákat az új közterületek szép, rendben történő használatához, könyvtári ismeretterjesztő előadások előkészítése is folyamatban van, csak hogy néhányat említsek. Az országos korlátozások természetesen itt is lelassították a munkát. Az itt élők utcai találkozásokkor elmondott véleménye alapján várják a zöldfelületek kibontakozását. Gondolom racionálisan számolnunk kell rongálásokkal – taposás, szemetelés –, sőt emberektől független növénypusztulásokkal is. Reményeink szerint ez az idő előrehaladtával egyre csökkenni fog. Igyekszünk minél több lehetőséget és alkalmat megragadni az itt élőkkel történő véleménycserére, tájékoztatásra. Többen ajánlanak fel növényeket a közterületi kiültetésekhez, vagy mutatják meg otthoni kertjeiket. Ezek mindig nagyon üdítőek.

– A beszélgetés végén hadd kérdezzem meg, miért ezt a pályát választotta?

– Így utólag visszaidézve úgy gondolom, a titokzatossága miatt. Annyira ismeretlen volt, hogy úgy éreztem felér egy felfedezéssel. Táj és kert – kereshető, kutatható, felfedezhető. Nagy vonzerővel bírt a természet rendjével való ismerkedés, a tanulható eszközök, amelyekkel bele-belekontárkodhatunk ebbe a rendbe. Ma már öröm új, saját eszközök találása, és egyre nagyobb öröm, amikor jól tudunk beleilleszkedni ebbe a titkos-titokzatos rendbe.