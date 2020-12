Szakkört indított az online térben a kalocsai fazekasmester

Egy pályázati programnak köszönhetően online fazekas szakkört indít janu­ártól Kovács László kalocsai fazekasmester, akinek munkássága bekerült a megyei értéktárba.

Az inasiskolát kezdő fiataloknak, haladóknak, illetve azok számára hirdették meg, akik akár már hobbiszinten űzik ezt a mesterséget, vagy csak ki akarják próbálni. Mint a népművészet mestere közösségi oldalán írta: az online térben, egy zárt csoporton belül, szakmai videókon keresztül lehet betekintést nyerni egy fazekas­műhely életébe, munkájába és ellesni a különböző fogásokat. A jelentkezőknek otthon rendelkezniük kell a minimális felszereléssel, de egy koronggal mindenképpen. – Sajnos a személyes találkozás és műhelygyakorlatok most egy időre elmaradnak a vírus miatt, de remélve, hogy a jövő év második felé­ben már erre is lesz lehetőség – közölte Kovács László, aki a tanfolyamról az [email protected]­fazekasmester.hu e-mail­-címen is tájékoztat.

"INASOSKOLA" ONLINE FAZEKAS SZAKKÖR INDUL

2021.január 1-től

Borítóképünk illusztráció.