Spanyoloknak ropták kalocsai viseletben

A katalán fővárostól északra, a Baleár-tenger partján fekvő, festői szépségű Calellában vendégeskedett a Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes a közelmúltban. A helyi folklórfesztiválon nem várt sikert arattak a gyors, lendületes, ritmusos koreográfiak.

A helyi folklórfesztiválon nem várt sikert arattak a kifejezetten spanyol közönségnek szánt, gyors, lendületes, ritmusos koreográfiák, de persze nagy figyelem övezte a cifra népviseletet is. A kalocsaiak más magyar együttesekkel közösen vonultak fel, majd léptek színpadra.

– Paksi és nagydorogi táncosok is részt vettek ezen a fesztiválon, mivel ők is szerettek volna csatlakozni – számolt be dr. Kovács Istvánné Sztakó Éva. A Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes vezetője felidézte, hogy még idén nyáron kerültek kapcsolatba a fenti csoportokkal, akikkel közös produkciókat is bemutattak.

– Háromszor léptünk fel. Az első a felvonulás volt Calella utcáin, egy hosszú útvonalon. Az út mentén nagyon sokan kint voltak, és ezúttal sem maradt el az az ismerős ünneplés, ami feltehetően a mi csodálatos népviseletünknek szólt – mondta büszkén.

A csoportvezető szerint gyakorlatilag ováció kísérte a megjelenésüket a menetben, hiszen nagyon feltűnőek voltak a cifra, a szomorú és fehér kalocsaiban. A programban egyébként két koreográfiát mutattak be, Bencze Károlyné Szépen szól a kalocsai nagyharang és Cselik Mária Az enyimek című munkáját.

– Mind a kettő kalocsai táncokból felépített, temperamentumos, a mi népdalainkat bemutató koreográfia. Ez a lendületesség, ez a dinamika és ritmus tetszett a közönségnek – állapította meg a csoport­vezető.