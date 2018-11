Paksi Imrének a játékkészítés a szenvedélye

A játékok készítése egész életen át kíséri Paksi Imrét. A 91 éves pedagógus még ma is aktív, szívesen adja át tudását a fiatalabb generációnak.

Aki ismeri Paksi Imrét már meg sem lepődik azon, ha a szabad perceket kihasználva, előkap a zsebéből néhány papírt, egy kisollót, és már készíti is a papírállatkákat. Akár csukott szemmel is mennek neki a rutinos mozdulatok, kengurutól a tevén át a zsiráfig sokféle állatot megalkot néhány perc alatt.

Paksi Imre, vagy ahogy mindenki ismeri és szólítja, Imre bácsi 1927-ben született Dunavecsén. Büszke szülőfalujára, ahol Petőfi Sándor is hosszú ideig élt szüleivel. A játékkészítés iránti szenvedélyét két embertől örökölte.

– Anyai részről a nagybátyám híres focista és egyben kiváló kőműves mester volt. Gyakran fúrt-faragott, gyalupadján szívesen dolgozott. Kisfiúként imádtam sürgölődni körülötte, készített nekem bugócsigát és dugattyús puskát karácsonyra. Aztán 1933-ban, amikor bekerültem a hatosztályos elemi népiskolába, a tanítóbácsim is példaképemmé vált. Erdélyből települt át, ő is igazi ezermester volt. Harmadikos lehettem, amikor elhívott magához az otthonába. Éppen a világtájakat tanította és egy szélkakast mutatott be. Kezembe nyomott egy gyalut, hogy csináljak hozzá propellert. Akkor fogtam először gyalut a kezembe, de azonnal felkeltette az érdeklődésemet. Ráadásul nemcsak a kézügyessége, kreatív alkotókészsége hatott rám, hanem mint tanár is. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy én is ilyen tanító szeretnék lenni – elevenítette fel emlékeit Imre bácsi.

Ezt követően gyakran faragott játékokat bicskával, általában fából. Az iskolai kiállításokon, míg a lányok a kézimunkáikat állították ki, addig Paksi Imre a játékait. Volt köztük kis szánkó, és kukoricaszárból készült állatkák. Később a repertoárja kis hangszerekkel is bővült, melyekhez szintén a kukorica részeit használta fel.

– Mi akkoriban ilyen játékokkal játszottunk. Gyakran jártunk le a Duna partra, ahol az ártérben sok-sok fűzfa állott. A fűzfaágból könnyen lehetett fűzfasípot vagy éppen kecskeduda-szerűt készíteni – tette hozzá.

Imre bácsi a tanulmányai befejezése után tanító lett, pályáját 1947-ben Csátalján kezdte meg református közösségben kántor-tanítóként. Később megfordult Izsákon is, és végül a kecskeméti Faragó Béla Árvaházból vonult nyugdíjba.

– A pedagógus pályám során is gyakran készítettem játékokat a tanítványaimmal. Emellett betlehemezni is nagyon szerettünk, minden nagyon autentikus volt. A Faragó Béla Árvaházban a gyerekekkel még a fővárosi Heim Pál gyermekkórházban is felléptünk! – jegyezte meg.

Imre bácsi bár már régen nyugdíjba vonult, de a játékkészítés még ma is az élete része. A műhelyében ott sorakoznak a különböző fából készült játékok, kertjében pedig szélkakas mutatja az égtájakat, a saját készítésű madáretetője felett.

Alkotásaiból néhány a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumban is megtekinthető, ahol az évek alatt többször tartott foglalkozásokat. Tanítványai is minden évben vannak, a gyerekek szívesen lesik el az idős úr kézmozdulatait játékkészítés közben. Erdélyben, Böjte Csaba dévai árvaházában is tanította a gyerekeket.

A fajátékok mellett a papírjátékok készítése is hozzátartozik a mindennapjaihoz.

– A tanítóképzőre jártam, amikor – a szintén Erdélyből áttelepült – rajztanárom egyik órán, miközben az olasz képzőművészekről mesélt, csak úgy papírból zsiráfot alkotott. Mivel az első padban ültem, sikerült jól megfigyelnem a mozdulatait. Soha többet nem láttam tőle, de mivel vizuális típus vagyok, ennyi elég volt hozzá, hogy a későbbiekben ezt továbbfejlesszem – árulta el, miközben máris nekilátott és sorra gyártotta beszélgetés közben a kis állatkertet.

Tehetsége öröklődött, mindkét fia nagyon ügyes a szakmájában

Imre bácsi kézügyessége tovább öröklődött a családjában. Mindkét fia nagyon ügyes, sőt édesapjukat is felülmúlják. Igaz ők nem a játékkészítésben kamatoztatják tehetségüket, hanem saját szakmájukban.